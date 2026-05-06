Mais três homens que fingiam praticar filantropia são presos em operação

Por João Pedro Zamora
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Três homens foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) durante a Operação Eiron, ação mirava uma organização criminosa que fingia praticar filantropia, dando festas em datas comemorativas para esconder tráfico de drogas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Por volta de 12h30, os três indivíduos, que não tiveram os nomes divulgados, chegaram à 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia. Eles se juntam aos outros 25 mandados de prisão efetivados pela PCDF, até o momento.
Embora não exista ligação comprovada, foram encontrados símbolos que remetem a outras facções criminosas na residência de integrantes da organização.
O grupo atuava com estabelecimentos de fachada na QR 421 e redondezas que eram utilizados para fracionamento e venda de drogas.
*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado