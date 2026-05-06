Mais três homens que fingiam praticar filantropia são presos em operação - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)

Por João Pedro Zamora

Três homens foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) durante a Operação Eiron, ação mirava uma organização criminosa que fingia praticar filantropia, dando festas em datas comemorativas para esconder tráfico de drogas.

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Por volta de 12h30, os três indivíduos, que não tiveram os nomes divulgados, chegaram à 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia. Eles se juntam aos outros 25 mandados de prisão efetivados pela PCDF, até o momento.

Embora não exista ligação comprovada, foram encontrados símbolos que remetem a outras facções criminosas na residência de integrantes da organização.

O grupo atuava com estabelecimentos de fachada na QR 421 e redondezas que eram utilizados para fracionamento e venda de drogas.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado