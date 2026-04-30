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Festa de Virginia vira alvo de investigação policial por suposta droga em alimento

Influenciadora teria servido 'brisadeiro' em um evento promovido no final de 2025

Festa de Virginia vira alvo de investigação policial por suposta droga em alimento - (crédito: Instagram/Reprodução)
Festa de Virginia vira alvo de investigação policial por suposta droga em alimento - (crédito: Instagram/Reprodução)

Um episódio inusitado ocorrido durante uma confraternização de fim de ano promovida por Virginia Fonseca e Vini Jr., em dezembro passado, ganhou desdobramentos na esfera policial.

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Trata-se do chamado “brisadeiro”, um brigadeiro com adição de cannabis, que teria circulado entre os convidados e agora é alvo de apuração.

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A existência de uma investigação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias, durante o programa "Melhor da Tarde", exibido na última terça-feira (28).

Segundo ele, a polícia de Goiás instaurou um inquérito para identificar quem levou o doce ao evento.

Ao relembrar o caso na atração, Leo explicou como a história veio à tona:

"No final do ano passado, Virginia e Vini Jr. fizeram uma festa em Goiânia para reunir os amigos e celebrar o fim do ano. E aí, o Carlinhos Maia gravou um vídeo dizendo que alguém tinha levado um brigadeiro de maconha para a festa.

Até aí, tudo bem. Eu fui entrevistar o Carlinhos, lembram? Menina, não é que a polícia de Goiás abriu um inquérito para investigar quem levou o brigadeiro para a festa da Virginia?", contou o apresentador.

O jornalista ainda afirmou que acabou sendo incluído no processo investigativo após entrevistar Carlinhos Maia.

"E o pior, sabe qual é o pior? Eu fui chamado para depor. Polícia, não me mete nisso não! Nem na festa eu estava. Mas é que a polícia lá de Goiás é muito rigorosa. E aí, se liga: já foi aberto um inquérito policial para descobrir quem levou o brigadeiro de maconha para a festa da Virginia.

Vocês lembram que o Carlinhos falou que, depois que comeu o brigadeiro, achou que a festa era dele, que alguém falou pra ele: 'Sinta-se em casa'. Ele foi pro palco e chamou os cantores", disse.


 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

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Por Mariana Morais
postado em 30/04/2026 07:41 / atualizado em 30/04/2026 08:05
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