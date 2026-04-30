Festa de Virginia vira alvo de investigação policial por suposta droga em alimento - (crédito: Instagram/Reprodução)

Um episódio inusitado ocorrido durante uma confraternização de fim de ano promovida por Virginia Fonseca e Vini Jr., em dezembro passado, ganhou desdobramentos na esfera policial.

Trata-se do chamado “brisadeiro”, um brigadeiro com adição de cannabis, que teria circulado entre os convidados e agora é alvo de apuração.

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A existência de uma investigação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias, durante o programa "Melhor da Tarde", exibido na última terça-feira (28).

Segundo ele, a polícia de Goiás instaurou um inquérito para identificar quem levou o doce ao evento.

Ao relembrar o caso na atração, Leo explicou como a história veio à tona:

"No final do ano passado, Virginia e Vini Jr. fizeram uma festa em Goiânia para reunir os amigos e celebrar o fim do ano. E aí, o Carlinhos Maia gravou um vídeo dizendo que alguém tinha levado um brigadeiro de maconha para a festa.

Até aí, tudo bem. Eu fui entrevistar o Carlinhos, lembram? Menina, não é que a polícia de Goiás abriu um inquérito para investigar quem levou o brigadeiro para a festa da Virginia?", contou o apresentador.

O jornalista ainda afirmou que acabou sendo incluído no processo investigativo após entrevistar Carlinhos Maia.

"E o pior, sabe qual é o pior? Eu fui chamado para depor. Polícia, não me mete nisso não! Nem na festa eu estava. Mas é que a polícia lá de Goiás é muito rigorosa. E aí, se liga: já foi aberto um inquérito policial para descobrir quem levou o brigadeiro de maconha para a festa da Virginia.

Vocês lembram que o Carlinhos falou que, depois que comeu o brigadeiro, achou que a festa era dele, que alguém falou pra ele: 'Sinta-se em casa'. Ele foi pro palco e chamou os cantores", disse.



