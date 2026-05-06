Capital Moto Week anuncia edição de 2026 com atrações internacionais

O Capital Moto Week anunciou oficialmente a edição 2026 do festival, que ocorre entre os dias 23 de julho e 1º de agosto, em Brasília. Considerado o maior festival de motos e rock da América Latina, o evento promete uma edição mais internacional e experiencial, com ampliação da estrutura para 400 mil m² no Parque de Exposições da Granja do Torto.

Entre as atrações já confirmadas estão as bandas internacionais Nazareth, Velvet Chain e o cantor sueco Eagle-Eye Cherry, além do projeto Masters of Voice e do Barão Vermelho Encontro Formação Original, com Roberto Frejat. Segundo a organização, mais nomes serão anunciados nas próximas semanas.

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A edição deste ano terá como tema “Velocidade e Movimento” e deve reunir cerca de 800 mil pessoas, 300 mil motos e 1,8 mil motoclubes de diferentes regiões do Brasil e do exterior. “O evento deste ano será mais internacional, mais experiencial e conectado ao espírito de transformação que nos move. Velocidade e Movimento traduzem exatamente este momento da nossa história”, afirmou Pedro Franco, CEO do Capital Moto Week.

Antes da abertura oficial do festival, o evento lançou o Rock Saloon, espaço temático instalado no complexo da Arena BRB Mané Garrincha. O local funciona entre 7 de maio e 14 de junho, com programação voltada ao blues, country, rockabilly e folk, além de experiências gastronômicas e ambientação inspirada no velho-oeste.

Serviços

Data: 23 de julho a 01 de agosto de 2025

Local : Parque Granja do Torto, Brasília DF

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Sala de Imprensa: https://www.capitalmotoweek.com.br/news

Os ingressos para o Capital Moto Week 2026 já estão à venda pela internet. Motociclistas pilotando sem garupa têm entrada gratuita durante todo o evento de segunda a sexta-feira até as 18h e, aos sábados e domingos, até as 15h. Crianças de até 12 anos não pagam, desde que acompanhadas pelos responsáveis legais, e menores de 16 anos só poderão acessar o evento acompanhados.

Também é oferecido ingresso solidário com desconto para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível. Pessoas com deficiência (PCD) têm entrada gratuita e, caso necessitem de acompanhante, o benefício de meia-entrada é garantido. Idosos com 60 anos ou mais também têm direito à meia-entrada, mediante apresentação de documentação válida.



