BRB: "Estamos desenterrando tudo e solicitando apuração", afirma presidente

De acordo com o presidente da instituição financeira, trata-se de "um caso antigo" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, afirmou ao Correio que a operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (7/5), não tem relação com o Banco Master.

De acordo com o presidente da instituição financeira, trata-se de "um caso antigo" que estava sendo apurado pelo banco. "Estamos desenterrando tudo solicitando apuração", afirmou.

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A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCor), com apoio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (PRODEP/MPDFT), e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (DRCI/PCERJ), deflagrou a Operação Insider, visando apurar a atuação de núcleo estruturado voltado, em tese, à prática de lavagem de dinheiro e corrupção, identificado por meio de movimentações financeiras incompatíveis envolvendo dois empregados públicos do Banco de Brasília (BRB), um servidor público federal, empresários e pessoas jurídicas interligadas.

As investigações foram iniciadas por meio de informações repassadas pelo próprio banco distrital, que detectou as irregularidades ocorridas em uma de suas agências, como operações suspeitas e descumprimento de regras de compliance, pelo gerente da agência.