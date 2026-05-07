DF tem dia ensolarado e com baixa umidade nesta quinta (7/5)

DF tem dia ensolarado e com baixa umidade nesta quinta - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A Press)

Bom dia, Brasília! O Distrito Federal já enfrenta os primeiros sinais mais intensos da estação seca, com baixa umidade relativa do ar e manhãs mais frias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (7/5), a mínima registrada foi no Gama, com 15°C, enquanto a previsão indica máxima de 28°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar permanece em queda e os índices devem ficar entre 35% e 40%.

A previsão também aponta ausência de chuvas nos próximos dias. O tempo deve permanecer com céu claro e predomínio de sol em todo o DF. De acordo com o órgão, apesar dos números baixos, o cenário ainda não é suficiente para emissão de alertas meteorológicos. “É o início da estação seca. Ainda não temos aviso para Brasília, mas a tendência é de redução gradual da umidade nas próximas semanas”, explicou a meteorologista Letícia de Oliveira, do Inmet.

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Uma frente fria intensa começou a avançar pelo Sul do país nesta quinta (7/5) e deve alcançar parte do Centro-Oeste no início da próxima semana. No entanto, os efeitos em Brasília devem ser limitados. Segundo o Inmet, a massa de ar frio associada ao sistema deve provocar queda acentuada de temperatura, geadas e frio intenso principalmente na Região Sul e em áreas do Mato Grosso do Sul e oeste do Mato Grosso.

Para o DF, os modelos meteorológicos não indicam mudanças bruscas. A tendência é de manutenção das manhãs frias, tardes secas e ausência de chuva, cenário típico da transição para o período de estiagem na capital federal.