Choro no Eixo terá edição especial e gratuita para o Dia das Mães

O projeto Choro no Eixo realiza, neste domingo (10/5), uma edição especial em homenagem ao Dia das Mães no Eixão do Lazer, na altura da 204 Norte, no Plano Piloto. Gratuito e aberto ao público, o evento começa às 10h e terá programação voltada ao público feminino e às famílias.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Batizada de “Elas no Eixo”, a iniciativa amplia a proposta original do projeto ao incluir atividades ligadas ao protagonismo feminino, além da tradicional roda de choro. A edição foi criada em parceria com a Soror Comunicação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais
- Cidades DF PCDF conclui que mortes de brigadistas do IBGE foram acidentais; MP apura omissão
- Cidades DF Médico explica calculadora para prevenir doenças cardiovasculares
- Cidades DF Mulher trans é condenada a 13 anos de prisão por matar homem no Gama
- Cidades DF Operação Insider: entenda como funcionava esquema investigado no BRB
- Cidades DF Decreto regulariza lotes onde estão instaladas escolas públicas na Asa Sul
- Cidades DF Empresário morto por ajudante será sepultado em Sobradinho nesta sexta (8/5)
Consolidado como um dos principais eventos culturais ao ar livre da capital federal, o Choro no Eixo aposta, nesta edição, em uma programação que mistura música, gastronomia, ações de bem-estar e distribuição de brindes.
Música abre a programação no Eixão
A programação musical começa às 10h com apresentação do grupo feminino Regional Severinas, responsável pela primeira roda de choro do dia.
Na sequência, o público acompanha o tradicional Choro no Eixo com Márcio Marinho e convidadas. As cantoras Ju Rodrigues e Meriele participam da apresentação.
Segundo a organização, a ideia é manter o formato intimista já conhecido do evento, com tendas espalhadas ao longo do Eixão do Lazer. A recomendação é que os visitantes levem cangas ou cadeiras de praia para acompanhar as atrações.
Evento terá serviços e sorteios
Além da programação musical, o evento contará com ações voltadas ao público feminino. Entre elas está a participação de Helio Diff, que oferecerá cortes de cabelo, modelagem e design de sobrancelhas a preços simbólicos.
A programação também prevê sorteios de brindes e vouchers ao longo da manhã. Na área gastronômica, a padaria francesa La Boulangerie fará a distribuição de mimos voltados às mães presentes no evento.
A edição especial conta ainda com apoio da Meetkai Brasil.
Projeto amplia espaço para pautas femininas
Criado em parceria com a Soror Comunicação, o “Elas no Eixo” busca ampliar o alcance do projeto cultural ao incorporar discussões e ações ligadas ao protagonismo feminino dentro de um espaço já tradicional da cena cultural brasiliense.
A proposta é utilizar um ambiente conhecido do público para fortalecer a presença de mulheres em diferentes áreas da programação, desde as atrações musicais até as ativações e ações de experiência.
Evento também terá ação ambiental
Além da programação cultural, o evento terá uma iniciativa voltada à preservação ambiental. Segundo a organização, parte dos recursos será direcionada para ações ambientais por meio de parceria com a JERO.
A iniciativa prevê o registro de um compromisso ambiental verificável e auditável, segundo os organizadores.
Participe
O Choro no Eixo — Edição Especial Elas no Eixo Dia das Mães será realizado no domingo, 10 de maio, a partir das 10h, no Eixão do Lazer, na altura da 204 Norte, no Plano Piloto. A entrada é gratuita.