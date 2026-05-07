Choro no Eixo terá edição especial e gratuita para o Dia das Mães

Consolidado como um dos principais eventos culturais ao ar livre da capital federal, o Choro no Eixo aposta, nesta edição, em uma programação que mistura música, gastronomia, ações de bem-estar e distribuição de brindes - (crédito: Divulgação)

O projeto Choro no Eixo realiza, neste domingo (10/5), uma edição especial em homenagem ao Dia das Mães no Eixão do Lazer, na altura da 204 Norte, no Plano Piloto. Gratuito e aberto ao público, o evento começa às 10h e terá programação voltada ao público feminino e às famílias.

Batizada de “Elas no Eixo”, a iniciativa amplia a proposta original do projeto ao incluir atividades ligadas ao protagonismo feminino, além da tradicional roda de choro. A edição foi criada em parceria com a Soror Comunicação.

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Consolidado como um dos principais eventos culturais ao ar livre da capital federal, o Choro no Eixo aposta, nesta edição, em uma programação que mistura música, gastronomia, ações de bem-estar e distribuição de brindes.

Música abre a programação no Eixão

A programação musical começa às 10h com apresentação do grupo feminino Regional Severinas, responsável pela primeira roda de choro do dia.

Na sequência, o público acompanha o tradicional Choro no Eixo com Márcio Marinho e convidadas. As cantoras Ju Rodrigues e Meriele participam da apresentação.

Segundo a organização, a ideia é manter o formato intimista já conhecido do evento, com tendas espalhadas ao longo do Eixão do Lazer. A recomendação é que os visitantes levem cangas ou cadeiras de praia para acompanhar as atrações.

Evento terá serviços e sorteios

Além da programação musical, o evento contará com ações voltadas ao público feminino. Entre elas está a participação de Helio Diff, que oferecerá cortes de cabelo, modelagem e design de sobrancelhas a preços simbólicos.

A programação também prevê sorteios de brindes e vouchers ao longo da manhã. Na área gastronômica, a padaria francesa La Boulangerie fará a distribuição de mimos voltados às mães presentes no evento.

A edição especial conta ainda com apoio da Meetkai Brasil.

Projeto amplia espaço para pautas femininas

Criado em parceria com a Soror Comunicação, o “Elas no Eixo” busca ampliar o alcance do projeto cultural ao incorporar discussões e ações ligadas ao protagonismo feminino dentro de um espaço já tradicional da cena cultural brasiliense.

A proposta é utilizar um ambiente conhecido do público para fortalecer a presença de mulheres em diferentes áreas da programação, desde as atrações musicais até as ativações e ações de experiência.

Evento também terá ação ambiental

Além da programação cultural, o evento terá uma iniciativa voltada à preservação ambiental. Segundo a organização, parte dos recursos será direcionada para ações ambientais por meio de parceria com a JERO.

A iniciativa prevê o registro de um compromisso ambiental verificável e auditável, segundo os organizadores.

Participe



O Choro no Eixo — Edição Especial Elas no Eixo Dia das Mães será realizado no domingo, 10 de maio, a partir das 10h, no Eixão do Lazer, na altura da 204 Norte, no Plano Piloto. A entrada é gratuita.