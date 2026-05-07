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Mulher trans é condenada a 13 anos de prisão por matar homem no Gama

Vítima ofendeu Jaci por sua orientação sexual e isso motivou a reação desproporcional da acusada, de acordo com o relato do juiz presidente do Júri

Jaci, que respondeu ao processo presa preventivamente, recebeu a pena de 13 anos, quatro meses e 27 dias - (crédito: Freepik/Reprodução)
Jaci, que respondeu ao processo presa preventivamente, recebeu a pena de 13 anos, quatro meses e 27 dias - (crédito: Freepik/Reprodução)

O Tribunal do Júri do Gama condenou a ré Jaci (nome social de Jacó Pereira de Sousa) pelo assassinato de Willian da Silva Ribeiro. O crime ocorreu em março de 2025, em via pública do Setor Central da região, quando a agressora atingiu a vítima com múltiplos e violentos golpes de madeira. Jaci, que respondeu ao processo presa preventivamente, recebeu a pena de 13 anos, quatro meses e 27 dias e deverá iniciar o cumprimento em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade.

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Durante a sessão, nesta quarta-feira (6/5), a mulher trans solicitou o uso de seu nome social e o reconhecimento de sua identidade de gênero feminina. Os jurados avaliaram o processo e reconheceram a materialidade e autoria do crime. Foi utilizada a qualificadora de meio cruel, por conta da brutalidade do ataque em via pública.

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No entanto, o Conselho de Sentença admitiu causa de diminuição de pena, porque o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção, após a vítima ser provocada. O processo detalhou que Willian ofendeu Jaci por sua orientação sexual e isso motivou a reação desproporcional da acusada, de acordo com o relato do juiz presidente do Júri.

O magistrado também considerou a reincidência da ré, que possuía condenações anteriores por roubo. Ela cumpria pena em regime aberto por outro delito, o que agravou o caso. Na decisão, o juiz fixou uma indenização de R$ 20 mil para a família da vítima por danos morais.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 07/05/2026 17:00
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