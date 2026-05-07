Médico explica calculadora para prevenir doenças cardiovasculares

Manuela Sá*

O cardiologista Luiz Sérgio Carvalho explicou, nesta quinta-feira (07/05), em entrevista ao CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — como funciona calculadora desenvolvida na Universidade Católica de Brasília que pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares. Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, o especialista falou que, com essa ferramenta, o médico pode ter uma estimativa do risco de o paciente ter essa doenças, além de receber sugestões de conduta para mapear o tratamento.

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Ao colocar alguns parâmetros, como idade, sexo e colesterol, na calculadora, que recebeu o nome de Clarity Prevention, o médico consegue identificar o risco e receber recomendações terapêuticas. Carvalho disse que uma tecnologia como essa é essencial devido à “dificuldade, no mundo inteiro, de tratar bem doenças metabólicas, como obesidade, hipertensão e diabetes”.

Pensando em como o paciente pode ter acesso a essas informações depois da consulta, Carvalho contou que a interface voltada para esse público está em fase final de validação. Por meio dela, o usuário consegue sugestões de tratamentos medicamentosos e de estilo de vida. “Ele pode ter acesso a recomendação de educação física de forma precisa, por exemplo, com quantitativo semanal e os tipos ideais”, disse.

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O médico detalhou que a ferramenta é gratuita e pode ser utilizada tanto por aplicativo, disponível na App Store e na Google Play, quanto por site. Ele ressaltou que para utilizá-la é necessário um CRM para garantir que apenas médicos tenham acesso.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

O cardiologista Luiz Sérgio Carvalho explicou, nesta quinta-feira (07/05), em entrevista ao CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — como funciona calculadora desenvolvida na Universidade Católica de Brasília que pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares. Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, o especialista falou que, com essa ferramenta, o médico pode ter uma estimativa do risco ter algumas , além de receber sugestões de condutas para mapear o tratamento.





Ao colocar alguns parâmetros, como idade, sexo e colesterol, na calculadora, que recebeu o nome de Clarity PREVENTION, o médico consegue identificar o risco de um paciente ter uma doença cardiovascular e recebe recomendações terapêuticas. Carvalho disse que uma tecnologia como essa se faz essencial devido à “dificuldade, no mundo inteiro, de tratar bem doenças metabólicas, como obesidade, hipertensão e diabetes”.





Tendo em vista como o paciente pode ter acesso a essas informações depois da consulta, Carvalho contou que a interface voltada para o paciente está em fase final de validação. Por meio dela, o usuário consegue recomendações de tratamentos medicamentosos e de estilo de vida. “Ele pode ter acesso a recomendação de educação física de forma precisa, por exemplo, com quantitativo semanal e os tipos ideais”, detalhou.





O médico detalhou que essa é uma ferramenta gratuita que pode ser utilizada tanto por aplicativo, disponível na App Store e na Google Play quanto pelo site. Ele ressaltou que para utilizá-la é necessário um CRM para ter controle de que um médico está usando.



