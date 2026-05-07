Crianças estupradas por tio contraíram HPV, aponta investigação

O criminoso obrigava as vítimas, com idades entre 2 e 11 anos, a assistir a filmes pornográficos e praticava os estupros - (crédito: Material cedido ao Correio)

Crianças estupradas por um homem de 35 anos foram diagnosticadas com infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) após os abusos, segundo investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). As vítimas têm idades entre 2 e 11 anos. O criminoso foi capturado na tarde desta quarta-feira (6/5) no município de Correntina, no oeste da Bahia, durante a Operação Patruus Immundus ("Tio Imundo"), realizada em ação conjunta com a Polícia Civil da Bahia (PCBA). Veja o momento da prisão:

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As meninas abusadas pelo estuprador contraíram papilomavírus humano (HPV), infecção sexualmente transmissível (IST) que afeta a pele e as mucosas.

O suspeito foi localizado na Fazenda Bandeira, zona rural de Correntina, e teve o celular apreendido, aparelho que, segundo a polícia, era utilizado para exibir pornografia às crianças como forma de aliciamento. O diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis nas vítimas é apontado pelos investigadores como um dos elementos mais graves do caso.

A informação, constante do inquérito conduzido pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), reforça a gravidade do caso ocorrido entre junho de 2024 e julho de 2025, período em que o criminoso residia em uma chácara no Núcleo Rural Vargem da Benção, no Recanto das Emas. Exames realizados confirmaram a contaminação, o que indica repetição dos atos violentos.

As crianças viviam na casa ao lado, uma vez que os imóveis dividiam a mesma parede. Aproveitando-se da proximidade e da confiança dos pais, o homem atraía diariamente as vítimas com doces e balas. Dentro de sua residência, ele as obrigava a assistir a filmes pornográficos e praticava os estupros. As investigações indicam ainda que o suspeito induzia as crianças a reproduzir os atos abusivos entre si.

Prisão na Bahia e próximos passos

A operação que resultou na prisão foi coordenada pela Seção de Atendimento à Mulher da 27ª DP, com apoio logístico da Delegacia de Correntina (PCBA). Policiais civis do Distrito Federal monitoraram o suspeito nos últimos dias e se deslocaram até a Bahia para cumprir o mandado de prisão preventiva.

O acusado foi encaminhado à carceragem da PCBA, onde passará por audiência de custódia. Nos próximos dias, ele será transferido para o Distrito Federal e responderá por estupro de vulnerável, aliciamento de crianças para fins sexuais (previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente) e, dependendo da perícia no celular, posse e distribuição de pornografia infantojuvenil.

O delegado-chefe da 27ª DP, Alexandre Godinho, afirmou, em nota, que a prisão foi essencial para interromper o ciclo de violência. “A Seção de Atendimento à Mulher não mediu esforços para localizá-lo, ainda que em outro estado, e garante que as investigações continuarão para responsabilizá-lo integralmente”, disse.



O que é HPV

De acordo com o Ministério da Saúde, existem mais de 200 tipos do papilomavírus humano (HPV). Enquanto alguns causam verrugas na região genital (baixo risco), outros, considerados de alto risco oncogênico, podem evoluir para câncer, como o de colo de útero.

A transmissão em crianças, porém, é um forte indicador de contato sexual, sendo considerada pela literatura médica uma das formas mais frequentes de contaminação infantil, fora os casos de transmissão vertical (mãe para filho durante a gestação ou parto).