Bebê de 1 ano e 9 meses morre afogado em piscina no Park Way

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou duas viaturas, além do resgate aéreo - (crédito: Agência Brasília)

Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu após se afogar na piscina de uma casa no Park Way, na tarde desta quinta-feira (7/5). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 14h23 para atender à ocorrência na SMPW Quadra 19, conjunto 02.

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Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram uma mulher realizando compressões torácicas no bebê, que havia se afogado na piscina residencial, sendo instruída por meio de videochamada realizada pela Central de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB). Os socorristas assumiram o tratamento e iniciaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar, mas o óbito do bebê foi declarado às 15h42.

Para a operação, foram enviadas duas viaturas, uma aeronave de resgate e uma viatura de suporte do Samu. Os responsáveis pela criança não souberam informar quanto tempo ela passou submersa nem o intervalo até perceberem a ausência da vítima.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates