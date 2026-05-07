Dia das Mães movimenta shoppings com brindes e sorteios no DF; confira

Shoppings esperam um aumento de 8% sobre as vendas no dia das mães, data mais importante do ano para o varejo. - (crédito: Divulgação/JK Shopping)

O Dia das Mães deve impulsionar o comércio do Distrito Federal nas próximas semanas, com campanhas promocionais, sorteios e ações especiais preparadas pelos shoppings da capital. Considerada uma das datas mais importantes para o varejo, a expectativa do setor é de aumento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, acompanhando o aquecimento registrado nos primeiros meses de 2026.

A projeção da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) é de crescimento de cerca de 8% nas vendas em todo o país. Em Brasília, os centros comerciais apostam em estratégias que unem consumo, lazer e experiências afetivas para atrair o público, com ações que incluem brindes exclusivos, sorteios de carros, vale-compras e experiências voltadas para mães e famílias.

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Diretor de shoppings do grupo PaulOOctavio, Geraldo Mello afirma que a expectativa é positiva para a data. “O Dia das Mães vai seguir e até aumentar esse resultado que está acontecendo até agora. É uma das datas mais importantes do varejo e todos os nossos shoppings estão muito preparados, com campanhas excelentes para os clientes comprarem o presente e ainda saírem com brindes, concorrendo a carro e outras coisas legais”, afirmou.

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Segundo ele, a expectativa do grupo é de crescimento de pelo menos 12% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. "A gente espera muito desse Dia das Mães. É uma data extremamente relevante para o comércio e para os shoppings", completou.

Brasília Shopping

O Brasília Shopping preparou uma campanha de "Compre & Ganhe" e "Compre & Concorra" para o Dia das Mães. Até 10 de maio, clientes que acumularem R$ 700 em compras recebem uma bolsa exclusiva da marca Uncle K, desenvolvida especialmente para o empreendimento. O cadastro das notas fiscais deve ser feito pelo aplicativo oficial do shopping, e o benefício é limitado a um brinde por CPF, enquanto durarem os estoques.

Além disso, até 14 de junho, a cada R$ 700 em compras, os consumidores recebem um número da sorte para concorrer a um Jeep Renegade Longitude 0km. Aos sábados e domingos, os cupons valem em dobro, aumentando as chances de participação no sorteio.

JK Shopping

O empreendimento preparou campanhas de "compre e ganhe" e "compre e concorra" para a data. Clientes que acumularem R$ 400 em compras podem trocar as notas fiscais por um kit Natura com body splash e creme hidratante, enquanto durarem os estoques. A participação ocorre por meio do aplicativo oficial do shopping.

Além do brinde, a cada R$ 100 em compras cadastradas no aplicativo, o consumidor recebe um número da sorte para concorrer a R$ 30 mil em vale-compras. O shopping estima crescimento de 15% nas vendas e aumento de 10% no fluxo de visitantes durante a campanha.

Taguatinga Shopping

A campanha deste ano aposta na valorização da cultura brasiliense. Clientes que acumularem R$ 600 em compras poderão trocar as notas fiscais por uma boleira colecionável inspirada nas obras de Athos Bulcão. O item foi produzido em edição limitada e traz referências à Igrejinha, uma das obras mais conhecidas do artista.

O shopping também realizará sorteios de 50 vouchers de R$ 500 para consumo no restaurante Madero e de um carro Citroën Basalt 0km. Compras no restaurante geram cupons em dobro, assim como doações de alimentos destinadas ao projeto TGS Solidário.

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ParkShopping

O ParkShopping lançou uma campanha de “Compre, Ganhe e Concorra” com bolsas exclusivas da marca Luiza Barcelos e sorteio de duas BMW X1. A cada R$ 800 em compras, os clientes recebem um número da sorte e podem escolher entre duas cores do acessório premium.

O empreendimento também oferece benefícios extras para participantes do programa de relacionamento Multi. Dependendo da categoria do cliente, os números da sorte podem ser multiplicados em até quatro vezes, além do resgate de kits personalizados.

Conjunto Nacional

O shopping aposta em experiências e recompensas digitais durante a campanha que celebra os 55 anos do empreendimento. Clientes cadastrados no programa aMais que acumularem R$ 600 em compras e concluírem desafios no aplicativo podem resgatar uma bolsa da marca Corello, disponível em duas cores.

Segundo a administração, a campanha deste ano busca reforçar experiências afetivas e transformar o shopping em um espaço de convivência e memória emocional, com foco na conexão entre mães, filhos e diferentes configurações familiares.

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Boulevard Shopping Brasília

A campanha “Compre e Ganhe” oferece uma bolsa térmica premium da marca Live! para clientes que acumularem R$ 550 em compras nas lojas participantes. O cadastro das notas fiscais é feito pelo site oficial do shopping.

Além da promoção, o Boulevard destaca ações voltadas ao bem-estar, autocuidado e convivência familiar. O empreendimento também reforça iniciativas de inclusão, como a Sala do Aconchego, destinada a pessoas com sensibilidade sensorial.

Venâncio Shopping

O Venâncio Shopping decidiu unir o Dia das Mães e o Dia dos Namorados em uma única campanha promocional. Até 14 de junho, clientes que acumularem R$ 300 em compras recebem números da sorte para concorrer a quatro Smart TVs Samsung de 65 polegadas com soundbar.

Compras realizadas aos finais de semana garantem cupons em dobro. Segundo o shopping, a proposta da campanha é reforçar o empreendimento como espaço de convivência e experiências afetivas no centro da capital.

Manhattan Shopping

O Manhattan Shopping lançou a primeira campanha promocional unindo o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Até 25 de junho, clientes que acumularem R$ 200 em compras nas lojas participantes podem cadastrar as notas fiscais no aplicativo Wink para receber números da sorte e concorrer a sete bicicletas elétricas do modelo OuXi V9, em edição personalizada Manhattan Cab Edition.

Os sorteios serão realizados semanalmente ao longo da campanha. Segundo o shopping, a proposta foi inspirada no estilo de vida de moradores de Águas Claras, onde o uso de bicicletas elétricas se tornou cada vez mais comum como alternativa prática e sustentável de mobilidade.