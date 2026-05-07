Clínica no Lago Sul aposta em medicina integrativa e protocolos personalizados

A Clínica Dellor inaugurou, nessa quarta-feira (6/5), uma nova unidade no Lago Sul, em Brasília. A proposta da clínica reúne medicina, nutrição clínica e estética avançada em protocolos individualizados voltados ao emagrecimento saudável e à qualidade de vida.

Instalada no Edifício Victoria Medical Center, a unidade amplia a atuação da marca no Distrito Federal com foco em um modelo multidisciplinar de acompanhamento. Entre os serviços oferecidos estão avaliação clínica, exames laboratoriais, bioimpedância e análise de hábitos de vida para definição de estratégias personalizadas de saúde metabólica e desempenho físico.

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Fundador da clínica, o nutricionista Danillo Freitas atua nas áreas de nutrição clínica, esportiva e fitoterapia. Ele é criador do protocolo HPM, desenvolvido para integrar alimentação, comportamento e acompanhamento individualizado.

A condução fica a cargo da médica Ana Delgado, formada pela Universidade de Brasília e com atuação voltada à saúde integral e ao emagrecimento sustentável. Na área estética, a biomédica Suzana Sudré responde pelos procedimentos minimamente invasivos alinhados ao conceito de saúde integrativa defendido pela clínica. Segundo a Dellor, a mudança para um novo espaço acompanha o posicionamento premium da marca e a demanda crescente por acompanhamento contínuo em saúde preventiva e bem-estar.