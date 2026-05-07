Feira Raízes do Entorno movimenta Palácio do Buriti

Com foco no empreendedorismo regional e na celebração do Dia das Mães, a feira reuniu 30 expositoras vindas de municípios - (crédito: Divulgação)

A ala norte do Anexo do Palácio do Buriti foi palco, nesta quarta (6/5) e quinta-feira (7/5), da 3ª Feira de Artesanato Raízes do Entorno. O evento, realizado pela Secretaria do Entorno do Distrito Federal (Seent-DF), reafirmou sua importância como vitrine estratégica para a economia criativa e o talento dos produtores da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride).

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Com foco no empreendedorismo regional e na celebração do Dia das Mães, a feira reuniu 30 expositoras vindas de municípios como Valparaíso, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Águas Lindas e Cristalina. O público teve acesso a uma curadoria diversificada que incluiu biojoias, comidas típicas, plantas ornamentais e itens de artesanato tradicional.

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Para o secretário do Entorno, Clésio Ferreira, a iniciativa já se consolidou no cronograma oficial da pasta. “A Raízes do Entorno tem demonstrado que veio para fazer parte do calendário de eventos da secretaria porque, além de incentivar o empreendedorismo, valoriza o talento das mulheres do Entorno, fortalece a economia local e aproxima os produtores da população e do poder público. O resultado positivo mostra que estamos no caminho certo”, destacou o secretário.

A conveniência de encontrar produtos exclusivos em um ambiente organizado atraiu servidores e visitantes. Foi o caso da servidora Eleni Batista, que garantiu o presente antecipado de Dia das Mães no evento. “É uma oportunidade de conhecer o trabalho das mulheres da região e encontrar produtos de qualidade e diferentes”, comentou ao adquirir um exemplar de Samambaia.

