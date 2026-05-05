DF está no topo do ranking de sustentabilidade ambiental do país

DF sobe seis posições e se torna líder em sustentabilidade ambiental - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O Distrito Federal alcançou o primeiro lugar no pilar de sustentabilidade ambiental do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), divulgado nesta terça-feira (5/5). Na edição anterior, a capital estava na sétima posição, o que representa uma alta de seis colocações.

O avanço foi impulsionado, principalmente, por melhorias na destinação adequada do lixo e na ampliação da coleta seletiva. O ranking avalia as 27 unidades da federação com base em indicadores como saneamento, emissões de CO2, serviços urbanos, reciclagem e gestão de resíduos.

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Na área de resíduos sólidos, o DF lidera os indicadores de coleta seletiva e destinação correta dos resíduos e aparece em segundo lugar em reciclagem, o que evidencia o desempenho das políticas públicas voltadas ao setor. No ranking geral, que considera diferentes áreas da administração pública, o Distrito Federal ocupa a quarta posição no país.

Para o presidente do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Luiz Felipe Carvalho, o resultado reflete o trabalho contínuo na área.

O levantamento tem como objetivo comparar a eficiência da gestão pública entre os estados e estimular melhorias nas políticas adotadas, especialmente em áreas estratégicas como a sustentabilidade ambiental.



