DF terá fim de semana de tempo seco e sem previsão de chuva

Bom dia, Brasília! O Distrito Federal terá tempo firme e sem previsão de chuva, cenário que deve permanecer durante todo o fim de semana do Dia das Mães. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura registrada nesta sexta-feira (8/5) foi de 16,4°C em Águas Emendadas. Durante a tarde, a máxima deve chegar aos 29°C em alguma regiões do DF.

Os índices de umidade também chamaram a atenção. Pela manhã, os percentuais ficaram elevados, chegando a 90% no Plano Piloto e até 95% no Paranoá. No entanto, durante a tarde, a tendência é de queda acentuada, com mínima em torno de 35 a 40% no Plano Piloto.

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De acordo com o meteorologista do Inmet Danilo Siden, essa oscilação é típica do período de transição para a estiagem. “Esse ciclo de umidade é normal. Durante a manhã, as umidades são sempre próximas de 90%, quase 100%, dependendo do dia. Como a principal fonte de umidade são as chuvas, que não têm mais ocorrido aqui, a tendência é que ela caia bastante nos próximos dias”, explicou.

O meteorologista também destacou que a umidade relativa do ar depende diretamente da temperatura. “Se a manhã estiver mais fria, a umidade sobe bastante no começo do dia. Depois, com o aquecimento, ela despenca”, afirmou.

Para quem pretende aproveitar o fim de semana ao ar livre, a previsão é favorável. “Por enquanto, tanto hoje e até terça-feira, nada de previsão de chuva”, disse Siden. Segundo ele, uma frente fria deve avançar apenas até o sul de Goiás nos próximos dias, sem impactos significativos no Distrito Federal. “Talvez haja aumento de nebulosidade no começo da próxima semana, mas por enquanto chuva não”, completou.