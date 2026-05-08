Cantor sertanejo encontrado morto teve mal súbito, confirma família

A família do cantor sertanejo Adriano Muniz confirmou, nesta sexta-feira (8/5), que o artista morreu em decorrência de um mal súbito. Em comunicado oficial, os parentes destacaram que o músico deve ser lembrado pela "alegria que transmitia e pelo amor à vida", pedindo responsabilidade e respeito à sua trajetória. A nota também esclarece que, ao contrário de informações falsas que circularam em redes sociais, não houve qualquer indício de atentado contra a própria vida.

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O corpo de Adriano foi localizado na tarde dessa quinta-feira (7/5), em seu apartamento na Avenida da Misericórdia, em Vicente Pires. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por vizinhos e, ao chegar ao local com o Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF), constatou o óbito.

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Segundo a 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), não foram encontrados vestígios de violência no imóvel, o que havia reforçado a linha de investigação de morte por causas naturais.

Velório de Adriano Muniz está marcado para esse sábado (9) (foto: Divulgação/Redes sociais)

Adriano Muniz era uma figura presente na cena musical do DF e contava com uma base fiel de 25 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava sua rotina e apresentações. A morte gerou uma onda de homenagens de fãs e colegas de profissão, que ressaltaram sua dedicação à música sertaneja.

O sepultamento está marcado para este sábado (9/5). A família informou que divulgará o local e o horário da cerimônia em breve, para que o público e os amigos possam prestar as últimas homenagens. "Adriano será sempre lembrado por sua arte e pelo talento que marcou sua trajetória pessoal e profissional", diz a nota.