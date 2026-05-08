Empresário do Setor Gráfico recebe título de cidadão honorário de Brasília

Proposta pelo deputado Pepa, a homenagem destacou a atuação de Antônio Eustáquio de Oliveira no ramo gráfico de Brasília - (crédito: Luís Felipe Alves / CB Press)

A Câmara Legislativa do DF (CLDF) concedeu, na noite desta sexta-feira (8/5), o título de cidadão honorário de Brasília ao empresário Antônio Eustáquio de Oliveira. A proposta é de autoria do deputado distrital Pepa (PP) e reconhece a contribuição do empresário no desenvolvimento do Distrito Federal. O evento, realizado durante uma sessão solene, no plenário da Casa, reuniu autoridades e parlamentares.

Após o início da sessão solene, o deputado Pepa, idealizador da homenagem, fez uma oração pela vida do amigo. O deputado destacou a trajetória de Antônio Eustáquio como a força dos empresários de Brasília. “Nesta noite, esta casa faz justiça à trajetória de um homem que ajudou a construir o desenvolvimento do Distrito Federal com trabalho, coragem e visão empreendedora”, disse.

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O homenageado agradeceu à CLDF e destacou a felicidade que sentiu ao receber o título. “Foi uma grande honra receber esse prêmio. À medida que a gente envelhece, ficamos mais felizes ao receber esse tipo de reconhecimento", afirmou.

Mineiro de nascença, mas brasiliense de coração, Antônio Eustáquio admitiu que chegou a recusar outras outorgas do título, mas ao pensar melhor, decidiu aceitar a homenagem. “Cheguei nesta cidade em 1979, então tenho 47 anos de Brasília. Formei a minha família aqui. Então, depois de pensar muito, achei que é uma homenagem justa a receber”, disse.

Trajetória

Antônio Eustáquio de Oliveira nasceu em 1955, em Presidente Olegário, no interior de Minas Gerais, onde cresceu na vida rural e aprendeu desde cedo o valor do trabalho, da honestidade e da responsabilidade.

Conhecido como Chicão, chegou a Brasília em 1979, aos 24 anos. Seu primeiro emprego foi na Viação Pioneira.

Em 1992, fundou a Gráfica e Editora Qualidade, ao lado do amigo Jairo, se consolidando como um dos mais importantes empreendimentos do SIG.