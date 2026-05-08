Anime Summit reúne 90 mil fãs de cultura geek em evento no DF

A 5ª edição do festival Anime Summit acontece até este domingo (10/5), ao lado do Museu Nacional, das 12h às 21h. A convenção reúne apaixonados pela cultura pop, com ênfase na celebração da cultura de animes, mangás e da cultura japonesa em geral. O espaço conta com dois palcos montados para receber ícones da cultura pop brasileira, uma praça de alimentação com estandes culinários diversos e um grande acervo de lojas que englobam desde artistas independentes a grandes marcas licenciadas.

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Ao passar pela entrada, o visitante se depara com a decoração de cerejeiras, as Sakuras, que ornam os tradicionais lagos em torno do museu. À esquerda das árvores está o primeiro palco que, no primeiro dia do evento, recebeu nomes como Core, youtuber e influencer de jogos, e os dubladores William Viana e FehDubs. Juntos, eles protagonizaram rodas de conversa ao vivo, momentos de interação com a plateia e ainda reservaram um momento para receber e tirar fotos com fãs, no chamado Meet and Greet (do inglês, conhecer e cumprimentar).

Apesar do calor e do sol, o número de visitantes é alto. Em entrevista ao Correio, Alfredo Gomes, organizador do evento, demonstrou otimismo com esta edição: "Tudo está muito legal. Só no primeiro dia nossas expectativas já foram superadas. Estimamos atender cerca de 90 mil pessoas ao total dos três dias, oferecendo a melhor experiência possível", afirmou.

Além dos grandes nomes, o evento dispõe de uma ala reservada para artistas independentes, onde expositores novos e veteranos do Summit se reúnem para comercializar seus produtos em corredores repletos de personalidade. "É ótimo ter essa oportunidade de mais contato com o público. Este ano o preço dos ingressos diminuiu. Então, tenho esperança de alcançar ainda mais gente do que na edição passada", disse Eric Yan, artista expositor independente.

Encarnando o espírito da convenção, os fãs também atuam como atrações e destaques do evento. São os chamados cosplayers, pessoas fantasiadas de personagems populares da cultura pop. Muitos vão para o festival esperando serem parados para fotos. Adriano Sousa, Diego Gabriel e Taís Sousa vieram vestidos como os Power Rangers, guerreiros coloridos inspirados na franquia japonesa Super Sentai, e demonstram euforia em vir para esta edição: "Não é a primeira vez que viemos juntos como os rangers, mas certamente está sendo uma das melhores. Pela primeira vez, eles trouxeram os atores de Ryukendo (seriado no estilo dos Power Rangers) como uma surpresa, o que nos agrada bastante", contou Taís.

Outra novidade são estandes licenciados por grandes marcas. A Tsuki, por exemplo, veio de São Paulo para participar como a única loja licenciada com produtos da Sanrio, empresa conhecida por personagens como Hello Kitty, Kuromi e Pompompurin. A gerente do estande, Luani Guarnieri, comentou sobre a experiência de estar em Brasília para trabalhar no evento. "Até agora nos surpreendeu. Recebemos um retorno muito positivo de pessoas que nos acompanham lá em São Paulo e vieram nos receber aqui. Estamos querendo expandir nosso mercado e vir aqui tem se mostrado uma boa decisão", disse ela.

Além dos estandes, a programação do evento prevê mais famosos subindo ao palco, espetáculos musicais e múltiplas competições de videogames, xadrez e até um campeonato de cosplay com jurados profissionais. Segundo os organizadores, o evento não tem fins lucrativos e o dinheiro é aplicado na própria conferência.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho