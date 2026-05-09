Véspera do Dia das Mães tem lojas e restaurantes cheios

Às vésperas do Dia das Mães, as lojas do Distrito Federal ficaram cheias. Durante este sábado (9/5), os brasilienses foram às ruas, correndo contra o tempo, à procura de presentes para as mães e avós. O setor se mostra otimista com as vendas nesta data. Segundo levantamento feito pelo Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista-DF), a expectativa de aumento é de 5,8%. Para quem pensa em almoçar fora, restaurantes recomendam chegar com antecedência.

O movimento previsto pelo Sindivarejista ultrapassa os números do ano passado. Em 2024, o mesmo período registrou um um aumento de 4,6%. Segundo o presidente da entidade, Sebastião Abritta, a data atrai muitas vendas por mexer com o emocional dos compradores. "Isso faz o comércio registrar um movimento acentuado nos últimos quatro dias que antecedem o Dia das Mães", explicou.

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Em 2025, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), os presentes mais escolhidos foram cosméticos e perfumes (27,6%), seguidos por roupas, acessórios (19,9%) e calçados (11,2%). Para este ano, a instituição registrou uma mudança, sendo os mais escolhidos café da manhã (17,3%), flores (14,6%) e cosméticos e perfumes (12,3%).

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Luiz Felipe, 22 anos, aproveitou o dia livre para comprar alguns presentes para a avó, acompanhado da mãe e da namorada. O jovem comentou que não teve tempo de comprar o presente com antecedência e, mesmo na correria, conseguiu achar o presente perfeito. "Calhou de conseguir vir somente hoje. Mesmo assim, consegui encontrar várias opções e de diferentes preços", disse. Para a avó, o presente escolhido foi um conjunto de calça e blusa.

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Para a mãe, Ana Maria, o jovem comentou que ainda está preparando uma surpresa, mas não deixará a data passar em branco. "Falar sobre o presente não dá agora, porque ela está aqui. Mas, com certeza, ainda vou escolher algo bem especial", contou.

A namorada de Luiz, Ana Beatriz, 21 anos, já se precaveu e comprou o presente da mãe dela antes da correria da véspera. "Eu preferi não deixar para a última hora. Fiz isso para garantir que encontrasse o presente a tempo e não pagasse mais caro por ele", revelou. Para escolher o item, resolveu escutar o pedido de sua mãe. "Ela pedia há um tempo um perfume. Decidi presentear com o que ela queria mesmo", afirmou.











Para a gerente de uma loja de roupas Régila Mello, o movimento sempre cresce nos dois dias anteriores ao segundo domingo do mês. "Muitas pessoas procuram os presentes de última hora. O movimento cresce muito entre sexta e sábado", disse. Apesar da correria, ela comemora o crescimento das vendas. "O movimento já é maior do que o do ano passado. Tivemos um crescimento muito grande", acrescentou.

Presente gastronômico

A data comemorativa também movimenta os restaurantes da capital. Um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que os empresários estão otimistas com a data. Segundo o estudo, 78% das empresas consultadas pela associação acreditam que será possível faturar mais do que no ano passado. Entre eles, 26% estimam aumentar o faturamento entre 6% e 10%. "Datas relevantes como o Dia das Mães funcionam como um impulso ainda mais forte em um momento em que o setor ainda busca consolidar margens e previsibilidade", afirmou Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.

Levar a mãe para almoçar ou jantar fora é um tempero a mais nessa data tão especial. A lojista Stephanie Oliveira, 35, contou que ela e seus irmãos planejaram comprar um churrasco especial para homenagear a mãe. "Eu acredito que, além do presente, é importante ter esse momento também", comentou.

No restaurante Dona Lenha, o gerente Leonardo Oliveira revelou que a casa está preparada para receber o movimento além do comum do Dia das Mães. "A expectativa é muito boa. Com certeza, teremos um movimento grande", disse.

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Leonardo comenta que a procura dos clientes começou bem antes da data. Por causa disso, a decisão da empresa foi optar por receber os clientes por ordem de chegada. "Estamos orientando os nossos clientes a chegar com antecedência. O movimento da data é diferente, porque as pessoas costumam ficar mais nas mesas, então, reservar uma mesa em um horário não iria atrair muitos clientes", explicou. O gerente também comentou que a disposição das mesas foi pensada para dar mais conforto e acomodar mais pessoas. "Nosso salão é grande, então, colocamos mesas maiores e com mais lugares pensando na quantidade de famílias que virão comemorar o Dia das Mães", acrescentou.