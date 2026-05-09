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Dia das Mães

Véspera do Dia das Mães tem lojas e restaurantes cheios

Na véspera do Dia das Mães, lojas ficaram movimentadas de filhos e netos a procura de presentes. Donos de restaurantes também se mostram otimistas para o movimento maior do que em outras datas

09/05/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Movimento no comercio - Shopping Conjunto Nacional. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
09/05/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Movimento no comercio - Shopping Conjunto Nacional. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Às vésperas do Dia das Mães, as lojas do Distrito Federal ficaram cheias. Durante este sábado (9/5), os brasilienses foram às ruas, correndo contra o tempo, à procura de presentes para as mães e avós. O setor se mostra otimista com as vendas nesta data. Segundo levantamento feito pelo Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista-DF), a expectativa de aumento é de 5,8%. Para quem pensa em almoçar fora, restaurantes recomendam chegar com antecedência.

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O movimento previsto pelo Sindivarejista ultrapassa os números do ano passado. Em 2024, o mesmo período registrou um um aumento de 4,6%. Segundo o presidente da entidade, Sebastião Abritta, a data atrai muitas vendas por mexer com o emocional dos compradores. "Isso faz o comércio registrar um movimento acentuado nos últimos quatro dias que antecedem o Dia das Mães", explicou.

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Em 2025, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), os presentes mais escolhidos foram cosméticos e perfumes (27,6%), seguidos por roupas, acessórios (19,9%) e calçados (11,2%). Para este ano, a instituição registrou uma mudança, sendo os mais escolhidos café da manhã (17,3%), flores (14,6%) e cosméticos e perfumes (12,3%).

Luiz Felipe, 22 anos, aproveitou o dia livre para comprar alguns presentes para a avó, acompanhado da mãe e da namorada. O jovem comentou que não teve tempo de comprar o presente com antecedência e, mesmo na correria, conseguiu achar o presente perfeito. "Calhou de conseguir vir somente hoje. Mesmo assim, consegui encontrar várias opções e de diferentes preços", disse. Para a avó, o presente escolhido foi um conjunto de calça e blusa.

Para a mãe, Ana Maria, o jovem comentou que ainda está preparando uma surpresa, mas não deixará a data passar em branco. "Falar sobre o presente não dá agora, porque ela está aqui. Mas, com certeza, ainda vou escolher algo bem especial", contou. 

A namorada de Luiz, Ana Beatriz, 21 anos, já se precaveu e comprou o presente da mãe dela antes da correria da véspera. "Eu preferi não deixar para a última hora. Fiz isso para garantir que encontrasse o presente a tempo e não pagasse mais caro por ele", revelou. Para escolher o item, resolveu escutar o pedido de sua mãe. "Ela pedia há um tempo um perfume. Decidi presentear com o que ela queria mesmo", afirmou.

  • Leonardo Oliveira, gerente do restaurante Dona Lenha, comenta que a procura por mesas reservadas aumentou
    Leonardo Oliveira, gerente do restaurante Dona Lenha, comenta que a procura por mesas reservadas aumentou Ed Alves/CB/D.A Press
  • Regila Mello, gerente da loja Zizane, comenta que muitos consumidores procuram presentes de última hora
    Regila Mello, gerente da loja Zizane, comenta que muitos consumidores procuram presentes de última hora Ed Alves/CB/D.A Press
  • Além do presente para a mãe, a lojista Stephanie Oliveira irá proporcionar um churrasco
    Além do presente para a mãe, a lojista Stephanie Oliveira irá proporcionar um churrasco Ed Alves/CB/D.A Press
  • A família de Luiz Felipe estava comprando os últimos presentes para a data especial. Na foto, Luiz Felipe, Ana Maria e Luiz Felipe
    A família de Luiz Felipe estava comprando os últimos presentes para a data especial. Na foto, Luiz Felipe, Ana Maria e Luiz Felipe Ed Alves/CB/D.A Press

Para a gerente de uma loja de roupas Régila Mello, o movimento sempre cresce nos dois dias anteriores ao segundo domingo do mês. "Muitas pessoas procuram os presentes de última hora. O movimento cresce muito entre sexta e sábado", disse. Apesar da correria, ela comemora o crescimento das vendas. "O movimento já é maior do que o do ano passado. Tivemos um crescimento muito grande", acrescentou.

Presente gastronômico

A data comemorativa também movimenta os restaurantes da capital. Um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que os empresários estão otimistas com a data. Segundo o estudo, 78% das empresas consultadas pela associação acreditam que será possível faturar mais do que no ano passado. Entre eles, 26% estimam aumentar o faturamento entre 6% e 10%. "Datas relevantes como o Dia das Mães funcionam como um impulso ainda mais forte em um momento em que o setor ainda busca consolidar margens e previsibilidade", afirmou Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.

Levar a mãe para almoçar ou jantar fora é um tempero a mais nessa data tão especial. A lojista Stephanie Oliveira, 35, contou que ela e seus irmãos planejaram comprar um churrasco especial para homenagear a mãe. "Eu acredito que, além do presente, é importante ter esse momento também", comentou. 

No restaurante Dona Lenha, o gerente Leonardo Oliveira revelou que a casa está preparada para receber o movimento além do comum do Dia das Mães. "A expectativa é muito boa. Com certeza, teremos um movimento grande", disse.

Leonardo comenta que a procura dos clientes começou bem antes da data. Por causa disso, a decisão da empresa foi optar por receber os clientes por ordem de chegada. "Estamos orientando os nossos clientes a chegar com antecedência. O movimento da data é diferente, porque as pessoas costumam ficar mais nas mesas, então, reservar uma mesa em um horário não iria atrair muitos clientes", explicou. O gerente também comentou que a disposição das mesas foi pensada para dar mais conforto e acomodar mais pessoas. "Nosso salão é grande, então, colocamos mesas maiores e com mais lugares pensando na quantidade de famílias que virão comemorar o Dia das Mães", acrescentou.

 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 09/05/2026 21:35 / atualizado em 09/05/2026 21:38
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