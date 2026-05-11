Semana no DF será marcada por grande variação de temperatura

Esta segunda-feira (11/5) começa com temperaturas baixas e céu azul. Com mínimas de até 16°C, o tempo esquenta e pode atingir temperaturas máximas de até 30° C na parte da tarde. A variação de temperatura é característica da época do ano. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também aponta para baixa umidade acentuada pelo período de estiagem.

A frente fria que atingiu o Brasil na última sexta-feira (8/5) teve reflexo em algumas partes do Brasil, como a região sul de Mato Grosso do Sul e algumas regiões do Sudeste. No Distrito Federal, os brasilienses podem enfrentar baixas temperaturas durante a noite e na madrugada. Entretanto, o meteorologista Olívio Bahia explica que a razão para isso é um fenômeno comum da época, não tendo relação com a frente fria. "A queda da temperatura acontece no período da noite porque a radiação solar é absorvida durante o dia e escapa ao cair da noite pela falta de nuvens para segurar a temperatura. Essa perda rápida de radiação solar derruba as temperaturas", explicou.

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Sobre a frente fria, Olívio comenta que, atualmente, ela está sobre a região sul do RJ, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e "viaja" para Rondônia chegando até o Acre. Apesar de pouco provável, o especialista comenta que esse fenômeno pode atingir o DF, entretanto, caso o ar frio passe para o DF, seria de forma muito fraca. "Se chegar, não mudaria muita coisa. Chegaria sem muito impacto", disse. Para a semana, o brasiliense pode preparar o casaco para o frio de manhã e o calor ao longo do dia. "As temperaturas máximas, de tarde, podem variar de 28°C a 30°C. Logo ao amanhecer, a variação pode ser de 11°C até 15°C, a depender da localidade", acrescentou o meteorologista.

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Além da variação de temperatura, a semana também promete baixa umidade. Devido às condições climáticas, a umidade do ar pode se aproximar dos 30% no meio da tarde. "Isso também representa um risco à saúde humana e ao Meio Ambiente devido ao aumento de chances de queimadas nas matas", explicou Olívio Bahia. Ontem (domingo), a estação meteorológica do Gama registrou uma umidade de 24%, enquanto no Plano Piloto era de 25%.

A temperatura máxima registrada no DF no último domingo (10/5) foi 30,5°C, na estação de Planaltina. Já na estação de Brasília, a mais alta registrada foi 28,1°C. A tendência de temperaturas mais altas devem seguir para a semana. Para esta segunda, segundo o INMET, os termômetros podem máxima que pode chegar a 30° C. Além disso, as temperaturas mínimas podem atingir 14°C.

Durante o dia, a capital registra poucas nuvens e a velocidade dos ventos deve ser de fraca a moderada, sem risco de tempestade.