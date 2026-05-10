Homem morre esfaqueado após briga em Sobradinho

Uma agressão física teve um desfecho trágico no início da tarde deste domingo (10/5). Durante uma briga na Quadra 06 em Sobradinho, um homem foi morto com um golpe de faca após uma confusão com um outro rapaz, que não teve a identidade revelada.

Por volta das 11h50 deste domingo (10/5), uma briga teve início no Edifício Le Premier, onde dois homens se desentenderam durante uma conversa. No decorrer da discussão, a vítima foi atingida por um golpe de arma branca.

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A vítima, de 32 anos, foi atingida nas costas. Após o golpe com a faca, o autor fugiu e, até o momento da publicação desta matéria, não havia sido encontrado. Depois de ser esfaqueado, o homem chegou a correr, procurando ajuda, entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro de uma igreja da região. O socorro foi acionado por populares que presenciaram o ocorrido.

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O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com apoio de uma Unidade de Suporte Avançado do Samu. A corporação realizou manobras de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente 50 minutos. Apesar do atendimento, o homem não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito declarado no local.