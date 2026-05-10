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Homem morre esfaqueado após briga em Sobradinho

A vítima chegou a procurar ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro de uma igreja. Socorristas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) realizaram manobras de reanimação por 50 minutos antes de declarar o óbito

Homem morre esfaqueado em Sobradinho - (crédito: Gordon Johnson/Pixabay)
Homem morre esfaqueado em Sobradinho - (crédito: Gordon Johnson/Pixabay)

Uma agressão física teve um desfecho trágico no início da tarde deste domingo (10/5). Durante uma briga na Quadra 06 em Sobradinho, um homem foi morto com um golpe de faca após uma confusão com um outro rapaz, que não teve a identidade revelada.

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Por volta das 11h50 deste domingo (10/5), uma briga teve início no Edifício Le Premier, onde dois homens se desentenderam durante uma conversa. No decorrer da discussão, a vítima foi atingida por um golpe de arma branca. 

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A vítima, de 32 anos, foi atingida nas costas. Após o golpe com a faca, o autor fugiu e, até o momento da publicação desta matéria, não havia sido encontrado. Depois de ser esfaqueado, o homem chegou a correr, procurando ajuda, entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro de uma igreja da região. O socorro foi acionado por populares que presenciaram o ocorrido. 

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com apoio de uma Unidade de Suporte Avançado do Samu. A corporação realizou manobras de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente 50 minutos. Apesar do atendimento, o homem não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito declarado no local. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 10/05/2026 17:01
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