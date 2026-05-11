Incêndio atinge Feira dos Importados nesta segunda; veja vídeo

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não há registro de vítimas - (crédito: CBMDF/DF)

Um incêndio atingiu a Feira dos Importados de Brasília (FBI), no SIA, na manhã desta segunda-feira (11/5). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não há registro de vítimas.

Vídeos compartilhados pela corporação mostram a atuação dos militares no combate ao fogo, que atingiu várias lojas do bloco C. O incêndio começou por volta das 5h31 e demandou o uso de linhas de mangueiras pressurizadas para controlar e evitar que as chamas se alastrassem para outras lojas.

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Ainda não é possível calcular quantas bancas foram atingidas e não há informações sobre a dinâmica do incidente. No momento, os bombeiros atuam no rescaldo.