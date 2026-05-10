InícioCidades DF
Abandono

Mulher é detida por abandonar filha de 9 anos neurodivergente

O Conselho Tutelar do Guará recebeu uma denúncia anônima que relatava uma criança trancada e chorando em um apartamento na QE 40. Segundo a denúncia, a criança batia insistentemente na porta de casa aos berros

A mãe foi encaminhada à 4ª DP (Guará) para as medidas cabíveis - (crédito: Reprodução/PMDF)
A mãe foi encaminhada à 4ª DP (Guará) para as medidas cabíveis - (crédito: Reprodução/PMDF)

Uma mulher foi presa na tarde de sábado (9/5) por suspeita de abandonar a própria filha, de nove anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, no Guará.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A prisão da mãe da criança ocorreu no contexto da Lei Henry Borel, previsto no art. 133 do Código Penal. O Conselho Tutelar do Guará recebeu uma denúncia anônima que relatava uma criança trancada e chorando em um apartamento na QE 40. Segundo a denúncia, a criança batia insistentemente na porta de casa aos berros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Depois de receber a denúncia, o Conselho Tutelar acionou a 4ª DP (Guará) para averiguar os fatos. Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram uma criança de nove anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, desacompanhada e trancada em casa.

Após um tempo de espera, a mãe da criança voltou para casa acompanhada de uma filha, um neném de colo. Ela afirmou que saiu de casa para buscar a outra filha na creche e que teria ficado ausente por meia hora. 

A moradora permitiu a entrada dos policiais na residência. No interior do imóvel, a corporação informou que “diversas situações de risco concreto para a criança foram encontradas”. Entre os riscos citados pelos policiais estavam janelas abertas sem qualquer proteção em um apartamento localizado no quarto andar, além de móveis que facilitavam o acesso da criança às áreas de perigo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 10/05/2026 15:37
SIGA
x