Desembargador Jair Oliveira recebe título de Cidadão Honorário pela Câmara

Sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal entrega título de Cidadão Honorário de Brasília ao desembargador Jair Oliveira Soares. - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./ Agência Brasília)

Em homenagem à sua trajetória e contribuições ao Distrito Federal, o desembargador Jair Oliveira Soares recebeu, na manhã desta segunda-feira (11/5), o título de Cidadão Honorário de Brasília. A cerimônia ocorreu na Câmara Legislativa do DF, em uma sessão solene, onde o deputado Wellington Luiz expressou sua admiração e amizade pelo desembargador Jair, destacando sua trajetória na magistratura e sua atuação como presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT).

A iniciativa partiu do deputado, que ressaltou a importância dos valores defendidos pelo desembargador, proferindo o seu desejo para que ele continue dirigindo o poder judiciário. "A magistratura não poderia estar em mãos melhores", apontou o deputado.

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Natural de Coromandel, Minas Gerais, Jair Oliveira reside em Brasília desde 1971. Ao discursar, o desembargador expressou seu imenso orgulho e gratidão ao receber o título. Ele relembrou sua chegada a Brasília há 55 anos, cidade onde estudou, conheceu a esposa, viu as filhas nascerem e construiu a carreira no serviço público, passando por diversos cargos jurídicos até a presidência do Tribunal de Justiça. "Brasília é a expressão do Brasil moderno", enfatiza o desembargador.

Ao Correio, Jair Oliveira Soares destacou que receber o título é de uma responsabilidade enorme. "Nossa maior preocupação hoje é dar continuidade a administrações anteriores, que foram muito bem sucedidas", respondeu o desembargador, ao ser questionado sobre as suas prioridades para tornar a justiça do Tribunal Federal mais próxima ao cidadão comum.

Na perspectiva de Oliveira, a justiça do Distrito Federal já é conhecida pela sua celeridade e comprometimento com a transparência e a segurança jurídica. "Isso sempre foi feito e será continuado. Será a sequência do trabalho que vem sido desenvolvido", afirmou Jair.

O evento ainda contou com a presença da governadora do DF, Celina Leão, que destacou a relevância de se tornar parte da terra em que se semeia, por meio da concessão do título de Cidadão Honorário, descrevendo como uma "realização profunda muito grande".