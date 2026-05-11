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Inscrições para passeio ciclístico do DER-DF serão abertas em 18/5

Evento ocorre em 31 de maio e o limite máximo é de 500 inscritos para o passeio. Ação marcará o encerramento da campanha Maio Amarelo

DER-DF abre inscrições para passeio ciclístico na próxima segunda-feira (18) - (crédito: Divulgação / DER-DF)
DER-DF abre inscrições para passeio ciclístico na próxima segunda-feira (18) - (crédito: Divulgação / DER-DF)

As inscrições para o passeio ciclístico do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), previsto para 31 de maio, serão abertas na próxima segunda-feira (18/5).

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A concentração para o evento começa às 7h30, na altura da 102 Sul do Eixão, em frente ao Banco Central, com limite máximo de 500 inscritos. A saída está prevista para as 9h. 

O passeio marca o encerramento da campanha Maio Amarelo, que busca conscientizar a populção sobre a importância do cuidado no trânsito visando a redução dos sinistros.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 11/05/2026 17:31
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