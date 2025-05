Devolução de celulares é marcada por surpresa. "Não esperava conseguir"

Expectativa e espanto marcaram a devolução de aparelhos celulares na manhã desta sexta-feira (23/5), em evento que lotou o auditório da Delegacia-Geral do Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Muitos dos proprietários já haviam perdido as esperanças de recuperar os aparelhos, furtados ou roubados. Foi assim com Cleonice Barbosa, 40 anos, que, há três meses, teve o celular furtado no ônibus, em Ceilândia. "Cheguei a comprar outro (celular), porque achava que não conseguiria recuperar. Estou 'felizona'", conta a diarista.

A ação é resultado da terceira fase da Operação Rastreamento Final, que visa investigar e combater crimes de roubo, furto e receptação de celulares, devolvendo-os aos seus donos. Nesta sexta-feira (23/5), 430 aparelhos foram devolvidos aos seus proprietários. Também nesta manhã, foi lançado o serviço Consulta IMEI, ferramenta on-line disponível no site da PCDF que permitirá a qualquer cidadão informar os 15 dígitos do IMEI do aparelho, um código de identificação único, para verificar se há alguma restrição, como registro de roubo ou furto.

O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, destaca a importância de as pessoas confiarem no trabalho da PCDF, ao realizarem os boletins de ocorrência. "Hoje, o cidadão carrega a vida em um celular. Além da perda material, perdem-se importantes, como fotografias ou vídeos. O aparelho, na posse de criminosos, também pode ser usado para desvios e transferências bancárias indevidas", pontua o chefe da pasta.

Segundo o diretor do Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação da PCDF, Saulo Ribeiro Lopes, de 2021 até 23 de maio deste ano, 13.691 aparelhos foram recuperados e devolvidos à população, por intermédio da operação. "Todos os dias, os policiais, que têm trabalhado de forma integrada, os localizam, apreendem e restituem às vítimas. O mais importante deste evento é alertar a população a não comprar celulares sem procedência. Um aparelho comprado em uma feira, por exemplo, sem nota fiscal, muitas vezes é produto de crime", destaca o delegado.

O diretor explica que o serviço Consulta IMEI possibilita as pessoas checarem se o aparelho comprado tem alguma restrição, isto é, se foi registrada alguma ocorrência de roubo ou furto em relação àquele celular no Distrito Federal. "Para consultar, basta entrar no site da Polícia Civil, na aba de serviços, e clicar em Consulta IMEI. Ao digitar os 15 dígitos do aparelho, a pessoa vai ter informações se aquele eletrônico é fruto de crime ou não", orienta Saulo Ribeiro Lopes.









Satisfação

O estudante de engenharia de software Kelvin da Silva, 20, teve o celular roubado em dezembro de 2024, ao voltar da faculdade. Na ocasião, ele atravessava uma passarela no Recanto das Emas quando foi abordado por um assaltante, armado com uma faca, que exigiu a entrega do aparelho. "Fiz o boletim de ocorrência mais por uma questão protocolar, para ter aquele registro, mas não tinha a expectativa de recuperá-lo. Na mesma semana, adquiri outro celular, porque, hoje, não dá para ficar sem", relata.

Com o aparelho em mãos, Kelvin não escondeu a satisfação de tê-lo recuperado. "A Polícia Civil entrou em contato ontem (22/5) para avisar sobre a devolução. Fiquei muito feliz, pois não esperava (a devolução). Tinha tudo registrado nesse celular, desde dados bancários até lembranças pessoais, como fotos", comenta. Agora, com os dois aparelhos, o estudante está pensando no que fará com o antigo eletrônico. "Talvez guarde o (celular) mais velho, como precaução, caso seja furtado novamente. Nunca se sabe, não é?", diz.

Em outubro de 2024, 184 celulares foram devolvidos, e em dezembro do mesmo ano, outros 135 aparelhos foram restituídos. A PCDF reforça a importância de combater o crime de receptação de celulares. E alerta que, ao adquirir um aparelho, é fundamental exigir a nota fiscal e verificar a procedência. A compra de produtos roubados ou furtados não só contribui para a impunidade dos criminosos, mas também alimenta outras atividades ilícitas.