Após incêndio, Feira dos Importados retoma atividades amanhã (12/5)

A Feira dos Importados de Brasília retoma o funcionamento normal na terça-feira (12/5), após o incêndio que atingiu o bloco C do centro comercial na manhã desta segunda-feira (11/5). Segundo comunicado divulgado pela administração da feira, as áreas atingidas foram liberadas após perícia realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

De acordo com a administração, 28 lojas foram completamente destruídas pelo fogo. O espaço atingido será isolado com tapumes, mas os cooperados poderão acessar o local após a conclusão da limpeza da área.

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Os blocos A, B e D irão abrir normalmente às 9h desta terça-feira (12/5). Já o bloco C ainda apresenta algumas restrições no fornecimento de energia elétrica, mas, segundo a administração, os problemas já estão sendo averiguados e solucionados.

A feira informou ainda que todo o sistema elétrico do complexo foi substituído no ano passado. Entre as melhorias realizadas estão a ampliação da subestação, troca dos quadros de energia e substituição completa do cabeamento.

A obra, concluída em dezembro de 2025, também promoveu a setorização da distribuição elétrica. Segundo a administração, isso permitiu que os demais blocos mantivessem o fornecimento de energia mesmo após os danos provocados pelo incêndio no bloco C.

As causas do incêndio seguem sob investigação. A suspeita inicial é de que um aparelho elétrico tenha sofrido um curto-circuito, mas a origem oficial das chamas ainda depende da conclusão do laudo pericial.