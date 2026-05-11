Padre da Diocese de Luziânia morre após parada cardíaca

O padre Geraldo da Silva Bueno, de 54 anos, morreu na manhã do último domingo (11/5) após sofrer uma parada cardíaca no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 3, na região de Brazlândia. Ele era pároco da Paróquia Nossa Senhora da Evangelização, em Luziânia (GO).

O religioso chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atuou com aeronave e equipe médica, mas não conseguiu reanimá-lo.

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Geraldo também atuou em igrejas nos municípios de Cristalina e Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Cristalina, o religioso passou mal enquanto fazia uma caminhada, logo após celebrar uma missa em companhia da família durante as comemorações do Dia das Mães.

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Em nota, a prefeitura lamentou a morte do sacerdote e destacou o legado deixado por ele junto à comunidade cristã. “Padre Geraldo deixa um importante legado de fé, solidariedade e dedicação ao próximo. Ao longo de sua missão, realizou relevantes trabalhos em nosso município, levando esperança, acolhimento e conforto espiritual às famílias cristalinenses”, informou o comunicado.

Em manifestação conjunta com a Diocese de Luziânia, o bispo Dom Francisco Agamenilton definiu o sacerdote como um “pastor dedicado, homem de fé e presença acolhedora em nossa diocese”. “Sua vida foi marcada pelo amor à Igreja e pelo cuidado com o povo de Deus”, acrescentou.

O velório de padre Geraldo Bueno foi realizado nesta segunda-feira (11/5), na Catedral do Divino Espírito Santo, em Luziânia, seguido da celebração da Santa Missa Exequial.