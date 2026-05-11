CEB vai usar câmeras e drones para evitar furtos de cabos

11.05.2026 Carlos Vieira CB/DA Press.Elie Chidiac, presidente da CEB, é o entrevistado do CB.Poder de hoje. Na bancada: Mariana Niedeauer e Mila Ferreira - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press.)

Manuela Sá*

O presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB), Elie Chidiac, contou, nesta segunda-feira (11/05), durante entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — que tem trabalhado em conjunto com as secretarias de Segurança Pública (SSP-DF) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti - DF) para evitar o furto de cabos de energia em Brasília. Às jornalistas Mariana Niederauer e Mila Ferreira, Chidiac detalhou que a companhia passou a investir em câmeras e drones para impedir apagões.

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Desde o início do ano, o Distrito Federal registrou 33 km de cabos furtados. Para enfrentar o problema, a CEB passou a investir em tecnologia, explicou Chidiac. “Estamos trabalhando com a SSP-DF e com a Secti-DF para colocar câmeras em todos os postes e detectar quais estão apagados. Também vamos comprar drones operados pela SSP-DF para varrer o DF e identificar onde há vandalos e ramais ou rodovias apagados”, afirmou.

Além das ações em parceria com as pastas, o presidente da CEB comentou que outras medidas podem ajudar. Uma delas é o recente aumento da penalidade para quem comete crimes de roubo, furto e receptação de cabos utilizados em energia, telefonia e transmissão de dados. A companhia também está soldando os postes e passou a usar cabos de alumínio, material com valor menor do que o do cobre. “Não vai acabar 100% com os problemas, mas espera-se que diminua muito a ação desses vândalos”, avaliou.

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Chidiac ressaltou, ainda, a importância de evitar esses furtos, tendo em vista os custos no bolso dos cidadãos, que pagam uma contribuição para a iluminação pública. Reverter os apagões também é uma dificuldade, segundo ele. No Plano Piloto, por exemplo, onde a rede é subterrânea, restabelecer os ramais requer muito trabalho. "A pessoa vende um pedaço de cinco ou 10 metros, que custa no máximo R$ 100, enquanto ela está apagando uma avenida inteira, o que traz muitos prejuízos", ressaltou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho