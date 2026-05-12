PCDF devolve 287 celulares a vítimas de roubo no DF

A Polícia Civil devolveu 287 celulares a vítimas de roubos e furtos no Distrito Federal. O evento aconteceu na manhã desta terça-feira (12/5), no prédio da Delegacia-Geral da PCDF, e contou com a presença da governadora Celina Leão (PP). O delegado-geral da PCDF, José Werick de Carvalho, disse, na solenidade, que, nos últimos cinco anos, mais de 16 mil celulares, que valiam cerca de R$ 40 milhões, foram entregues.

Esta foi a 5ª edição da Operação Rastreio Final. Uma das beneficiárias, Maria dos Santos, falou sobre a felicidade em recuperar o aparelho. No ano passado, ela foi vítima de um assalto à mão armada enquanto conversava com o esposo. "Eu havia parcelado o valor do telefone. Tive que comprar outro logo depois do ocorrido", relembra a mulher. No evento, ela recebeu o celular das mãos da governadora Celina Leão.

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No discurso, a chefe do Executivo ressaltou a importância de enfrentar o crime e agradeceu aos policiais civis por não engavetarem os registros de ocorrência. Ela ainda mencionou o programa DF 360°, que utiliza mais de 2 mil câmeras com inteligência artificial para capturar cenas de crime em tempo real e enviar para as delegacias. “Agora, com o uso da inteligência artificial, o programa consegue rapidamente gravar e recuperar imagens de crimes ocorridos”, destacou a governadora.

Na entrega desta terça, os 287 aparelhos valiam cerca de R$ 776 mil. A polícia enfatizou a importância do registro das ocorrências. “A 5ª edição da Operação Rastreio Final é uma simbologia do trabalho da Polícia Civil do DF. Não admitimos esse tipo de prática. E devemos a vocês, população, esse resultado, pois graças aos registros dos boletins de ocorrência a PCDF pôde investigar, chegar aos autores e recuperar os bens”, declarou o delegado-geral.