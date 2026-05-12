SES-DF reforça campanha de doação de leite humano

O Distrito Federal tem 14 Bancos de Leite Humano (BLHs) e sete Postos de Coleta (PCLH). Qualquer mulher que esteja amamentando, saudável e tenha excedente de leite pode se tornar doadora - (crédito: Agência Saúde DF)

*Beatriz Ocké

Em maio, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) intensifica as ações de promoção e incentivo de doação de leite humano, com o objetivo de diminuir a mortalidade infantil. A iniciativa busca sensibilizar mulheres lactantes e incentivar possíveis doadoras. O leite é o alimento vital para a sobrevivência e o desenvolvimento dos recém-nascidos, especialmente os prematuros e de baixo peso.

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Nas próximas semanas, as unidades da SES-DF e a rede particular realizarão ações de conscientização, reforçando o caráter descentralizado e abrangente da campanha. As atividades incluem rodas de conversa, eventos de homenagem às doadoras, mobilizações em redes sociais e atividades educativas.

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Com o slogan: “Doação de leite humano: solidariedade que nutre, vida que cresce”, a campanha de 2026 pretende fortalecer campanhas educativas e ampliar mobilizações dos serviços de saúde em toda a capital federal.

Segundo a coordenadora das políticas de aleitamento materno da SES-DF, Maria das Graças Cruz, o leite é rico em anticorpos e enzimas essenciais para a recuperação de bebês internados em unidades neonatais. “O leite humano doado é essencial porque oferece proteção contra infecções, fortalece o sistema imunológico e reduz o risco de doenças graves, como a enterocolite necrosante", destaca.

Dados recentes da Rede de Bancos de Leite Humano (RBLH) e Postos de Coleta (PCLH) do DF revelam que, no primeiro trimestre de 2026, 4.089 recém-nascidos foram beneficiados com leite humano doado, sendo 1.439 atendimentos realizados somente em março.

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Apesar dos números, a coordenadora ressalta a importância de manter as doações em alta, uma vez que o volume coletado não atingiu a meta mensal. De acordo com ela, a demanda por leite humano é contínua e, algumas vezes, superior à oferta disponível e, por isso, é crucial ampliar o número de doadoras ativas.

Saiba como doar



O Distrito Federal apresenta uma estrutura de 14 Bancos de Leite Humano (BLHs) e sete Postos de Coleta de Leite Humano (PCLH). Qualquer mulher que esteja amamentando, saudável e tenha excedente de leite pode se tornar doadora. O cadastro deve ser feito pelo telefone 160, pelo site Amamenta Brasília ou pelo Portal do Cidadão.

Depois de cadastrada, a doadora recebe orientações gerais e conta com o apoio dos bombeiros, que coletam o pote de leite diretamente no domicílio da voluntária, garantindo segurança e comodidade ao processo. Após a coleta, o leite passa por rigorosos processos de controle de qualidade e pasteurização antes de ser distribuído.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates