Bombeiros resgatam jiboia em área residencial do Lago Sul

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) resgatou uma jiboia na SHIS QI 19, conjunto 22, no Lago Sul, na manhã desta terça-feira (12/5). O animal foi encontrado ao lado de uma propriedade residencial. A captura foi realizada utilizando equipamentos especializados para manejo da fauna local.

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Os bombeiros fizeram uma avaliação da saúde da serpente e constataram que ela não apresentava ferimentos e estava em boas condições. Na sequência, o animal foi transportado para uma área de preservação ambiental condizente com seu habitat, distante da zona urbana.

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Ao encontrar bichos silvestres em áreas habitadas, os bombeiros pedem que a população não tente realizar a captura sozinha e, sim, entrar em contato com o CBMDF pelo número 193.

*Estagiário sob a supervisão Tharsila Prates