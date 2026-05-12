CLDF aprova nome de Eliane de Abreu à presidência do Iges-DF - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (12/5), o nome da enfermeira Eliane de Abreu para a Presidência do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF). Ela foi sabatinada pela manhã, na Comissão de Saúde da Casa, e teve o nome aprovado na comissão por quatro votos favoráveis e um contrário. Em plenário, a votação aconteceu pelo processo simbólico, com a presença de 21 deputados, tendo dois parlamentares se manifestado contrários ao nome de Eliane.

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“Assumo esse desafio com o compromisso de fortalecer a governança institucional, ampliar a eficiência operacional, qualificar os processos assistenciais e consolidar uma cultura baseada em responsabilidade, transparência, inovação e resultados”, afirmou Eliane.

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Eliane Souza de Abreu é enfermeira formada pela Universidade Estácio de Sá e tem especialização em gestão da saúde. Tem mais de 14 anos de atuação na área da saúde, com passagem por instituições públicas e privadas. Também tem especializações em Excelência Operacional (Lean Six Sigma — Black Belt), MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 e mestrado em Gestão da Saúde, com foco em Lean Healthcare, qualidade e inovação.