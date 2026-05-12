Sebrae DF oferece serviços gratuitos a microempreendedores

O CB.Poder recebe Gabriela Marinho, gerente de Atendimento do Sebrae. Na bancada, as jornalistas Sibele Negromonte e Mila Ferreira - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Manuela Sá*

O Sebrae DF realiza, de 25 a 29 de maio, a Semana do Microempreendedor Individual (MEI). A programação gratuita foi tema de entrevista com a gerente de Atendimento Personalizado do Sebrae no DF, Gabriela Marinho, ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Nesta terça-feira (12/5), às jornalistas Sibele Negromonte e Mila Ferreira, Gabriela contou que o evento itinerante, pensado para apresentar orientações e soluções a empreendedores, vai passar um dia em cada uma das seguintes Regiões Administrativas (RAs): Planaltina, Recanto das Emas, São Sebastião, Santa Maria e Ceilândia.

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A programação ocorre perto do prazo final da Declaração Anual do MEI, dia 31 de maio. Até essa data, o empreendedor deve apresentar o faturamento bruto anual para não sofrer nenhum prejuízo, como multa. Durante o evento, os participantes poderão tirar dúvidas e receber ajuda na hora de preencher a declaração. No período de uma semana, a população também terá acesso a serviços de orientação, regularização e apoio à gestão de pequenos negócios.

Com tendas montadas próximo às administrações regionais, o evento conta com a presença de parceiros do Sebrae, como Correios e DF Legal. Gabriela destacou que o evento ocorre de forma descentralizada. “Teremos atendimento em todas as Salas do Empreendedor e nas nossas agências”, contou.

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Segundo Gabriela, a expectativa é realizar cerca de 600 a 700 atendimentos por dia, além dos acessos ao portal e as ligações para o 0800. As tendas também terão espaço para uma exposição de mulheres da região que vão estar comercializando produtos.

"Ao final, teremos uma surpresa. Vamos deixar uma entrega para essa cidades com palestras show. Teremos convites que serão feitos a alguns empresários daquela região para que eles aproveitem uma programação mais aprofundada", finalizou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates