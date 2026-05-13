Fiéis comemoram dia de Nossa Senhora de Fátima

Católicos celebram, nesta quarta-feira (13/5), o dia de Nossa Senhora de Fátima, conhecida por passar mensagens de paz e oração. Desde as 7h, fiéis se reúnem na Igrejinha da padroeira, na 307/308 Sul, para participar de missas solenes e coroar a santa. A programação segue com uma missa às 19h.
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Durante as celebrações, os participantes podem confessar e receber bênçãos dos freis. No Santuário da Nossa Senhora de Fátima, na 906 Sul, também haverá missa às 17h e às 19h. Já a paróquia da padroeira em Taguatinga vai fazer uma missa às 17h e outra às 19h. Nesta última, será possível coroar a santa e participar de uma procissão luminosa.
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