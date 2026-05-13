Foragido por homicídio há mais de 14 anos é preso pela PF

A prisão foi realizada após buscas conduzidas pelo Grupo de Capturas da Superintendência Regional da Polícia Federal no DF (GCAP) - (crédito: Polícia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal prendeu um homem condenado pelo crime de homicídio e que estava foragido da Justiça havia mais de 14 anos. A captura ocorreu no Distrito Federal pouco antes de o investigado embarcar para o estado do Piauí.

Segundo a corporação, a prisão foi realizada nesta semana após diligências conduzidas pelo Grupo de Capturas da Superintendência Regional da Polícia Federal no DF (GCAP), que conseguiu identificar o paradeiro do condenado.

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No momento da abordagem, o homem se preparava para deixar Brasília e retornar ao Piauí. A operação contou com o apoio do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), unidade especializada da PF.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Federal não divulgou a identidade do preso nem detalhes sobre o crime pelo qual ele foi condenado.