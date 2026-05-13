Carro com R$ 15 mil em débitos é apreendido no Recanto das Emas

A análise técnica realizada no local também apontou falhas mecânicas severas que tornavam o veículo uma "bomba-relógio" no trânsito - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

Um carro em estado crítico de conservação e com cerca de R$ 15 mil em débitos acumulados foi apreendido durante uma ação de rotina do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), na tarde desta quarta-feira (13/5). O automóvel, um Fiat Stilo, foi interceptado por agentes no Recanto das Emas após chamar a atenção da equipe pelas condições visivelmente precárias.

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Ao aprofundar a fiscalização, os agentes descobriram que o descaso com o veículo ia muito além da aparência. O carro circulava há mais de uma década sem o licenciamento obrigatório, além de 55 infrações de trânsito. O montante das dívidas, somando multas e taxas atrasadas, chega a R$ 15 mil.

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A análise técnica realizada no local apontou falhas mecânicas severas que tornavam o veículo uma "bomba-relógio" no trânsito. Além de faróis e lanternas destruídos, os pneus estavam completamente "carecas", tendo atingido o limite técnico de desgaste. O ponto mais alarmante, entretanto, foi constatado no sistema de frenagem: o carro operava praticamente sem freios, inclusive sem o freio de mão, o que impedia qualquer manobra de emergência segura.

O condutor do automóvel apresentava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, o que configura uma violação direta às normas de trânsito. Diante da gravidade das infrações e do risco à vida de pedestres e outros motoristas, o veículo foi imediatamente guinchado e removido ao depósito do Detran-DF, onde permanecerá até a regularização total das pendências.