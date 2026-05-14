Mais de mil oportunidades de emprego no DF nesta quinta-feira (14/5)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quinta-feira (14/5), 1.084 vagas de emprego para candidatos em busca de recolocação profissional. A maior remuneração é destinada ao cargo de professor de inglês, no Paranoá, com salário de R$ 4 mil. Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo e experiência na área.
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Entre as funções com maior número de oportunidades está a de estoquista, com 220 vagas abertas. O cargo exige ensino médio completo, mas não requer experiência comprovada. O salário oferecido é de R$ 1.736, além de benefícios.
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Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador do DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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