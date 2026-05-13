Advogado é preso por explorar sexualmente filhas de investigada

Durante as buscas, policiais localizaram grande quantidade de armas de fogo e munições, que serão submetidas à perícia - (crédito: Divulgação PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra um advogado e uma mulher investigados por crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A Operação Jasão foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (13/5) e é desdobramento da Operação Medeia, anteriormente conduzida pela Polícia Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com as investigações, o homem é suspeito de explorar sexualmente as filhas da investigada. Além dos crimes relacionados à exploração sexual, o investigado também é suspeito de atuar ativamente na produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil.

Segundo a polícia, ele não apenas consumia esse tipo de conteúdo, como também participava da produção de registros audiovisuais envolvendo as vítimas, solicitava gravações específicas e mantinha acervo digital relacionado à violência sexual contra crianças e adolescentes, havendo indícios de atuação reiterada e estruturada.

Já a mulher é suspeita de facilitar, permitir e incentivar o acesso do investigado às próprias filhas mediante recebimento de vantagens financeiras, atuando como intermediadora das práticas criminosas.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, os investigados foram localizados e presos. Também foram realizadas buscas nos endereços vinculados aos alvos, ocasião em que foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, dispositivos eletrônicos e outros materiais.

Durante as buscas, equipes policiais localizaram grande quantidade de armas de fogo e munições, que serão periciadas. As investigações continuam para análise do material apreendido e apuração da extensão das condutas criminosas praticadas pelos investigados.