GDF propõe reconhecer carreira de gestão governamental como típica de Estado

Celina Leão assina o Projeto de Emenda à Lei Orgânica sobre reconhecer a carreira de gestão governamental como típica de Estado - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília/Divulgação)

Carreiras de Política Pública e Gestão Governamental (PPGG) podem adquirir maior reconhecimento institucional e autonomia técnica com o projeto assinado pela governadora Celina Leão (PP), em solenidade realizada nesta quinta-feira (14/5), no Palácio do Buriti. A gestora assinou a proposta de Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, que tenta conferir maior proteção e reconhecimento institucional para as carreiras PPGG.



O plano visa a reconhecer a carreira como típica de Estado. A presidente do Sindicato dos Servidores da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, Margareth Leles, descreveu a carreira PPGG como "transversal, presente em todos os órgãos do Distrito Federal, incluindo Secretarias de Estado, administrações regionais e órgãos de controle", afirmou. Nas palavras de Margareth, elas atuam no planejamento, gestão e execução das políticas públicas, com a atribuição de formulá-las, implementá-las, monitorá-las e avaliá-las.

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Em seu discurso, a governadora Celina Leão afirmou que o objetivo do dispositivo é dar dignidade à carreira, que ela considera a maior do Distrito Federal e que, muitas vezes, "segura o histórico das secretarias e administrações", mas que antes eram impedidos de assinar documentos simples. Ela enfatizou que agora, com a nova proposta, esses profissionais devem ganhar mais poder formal para assinar documentos, tomar decisões administrativas, coordenar políticas públicas e ocupar funções estratégicas.

Assinada na cerimônia realizada no Salão Branco, a proposta segue para tramitação na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).