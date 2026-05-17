Comércio do Distrito Federal entra no ritmo da Copa do Mundo

A contagem regressiva para o Mundial começou, e o brasiliense já se enche de esperanças para o sonhado hexacampeonato. Além de mexer com as emoções, a competição, que ocorre de 11 de junho a 19 de julho, promete movimentar a economia local. Um levantamento do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista-DF) mostra que as vendas do setor devem crescer 8,4% contra 6,2% em relação ao Mundial anterior. O principal motivo para esse otimismo está na quantidade maior de dias do campeonato — 39.

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"As lojas mais beneficiadas serão as que vendem material esportivo e televisores. Entretanto, os grandes magazines também estão estocando os mais variados produtos que tenham relação com o futebol", aponta o presidente da entidade, Sebastião Abritta.

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Nas lojas de adereços e artigos festivos, o termômetro está aquecendo. Carmen Souza, subgerente da loja Lembrança Datas e Festas, afirma que a expectativa é de uma arrancada nas vendas nas próximas semanas. "Nós acreditamos que as pessoas vão se motivando cada vez mais ao passar do tempo", avalia. Confiante, a equipe de Carmen estipula um crescimento de até 10% em relação ao campeonato passado.

Amanda Souza é vendedora e acredita que as pessoas vão ficar mais animadas assim que a copa começar (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Alguns produtos já garantiram o topo do pódio. "As bandeiras estão saindo muito. As pessoas vêm para cá e compram direto", revela Carmen. Bandeiras, bandeirolas, itens como cofres em forma de bola e materiais sonoros, como as vuvuzelas, lideram a procura. Assim como a sua gerente, a vendedora Amanda Souza se mostra confiante para as vendas esse ano. "Eu acredito que as pessoas vão ficar mais animadas assim que a copa começar. Depois do primeiro jogo, as vendas vão aumentar muito", afirma.

Febre verde e amarela

O mercado de eventos também pega carona no entusiasmo dos torcedores. Os empresários Bianca Luz, 46 anos, e Fábio Boseli, 50, proprietários de uma empresa de preparação de festas, revelam que a demanda por comemorações temáticas disparou. "Somente em maio, fizemos duas festas neste sentido. As pessoas estão procurando muito", conta Bianca.

Os empresários Bianca Luz e Fábio Boseli comemoram aumento por comemorações temáticas (foto: Fotos: Ed Alves/CB/D.A Press)

O foco nas lojas de festas tem sido os insumos para os brindes personalizados, que se tornaram o carro-chefe do período. "Há uma grande busca por produtos personalizados para lembrancinhas. Agora mesmo, estamos procurando garrafas para personalizar e colocar como lembrancinhas da festa", explica Fábio.

A tradicional camisa da Seleção, contudo, continua sendo o foco principal das vendas. A comerciante Wilna Rodrigues relata que a busca pelo manto ganhou força total recentemente. "Nas últimas semanas, o movimento aumentou muito. As pessoas estão querendo camisetas e estão vindo em peso", diz.

A queridinha, é claro, é a amarelinha, o principal produto comercializado da loja. "Mas o novo modelo está sendo mais procurado. Toda hora temos que renovar o estoque com novas peças", acrescentou.

Wilna Rodrigues afirma que a camisa canarinho continua sendo a mais procurada (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Torcida reunida

A dinâmica das partidas jogará a favor dos donos de bares e restaurantes. Como todos os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase do campeonato irão acontecer à noite, entre 19h e 21h30, o setor gastronômico prevê faturamento recorde.

Alcioni Peruso, vice-presidente de Restaurantes e Bares do Sindhobar, estima um incremento de 20% no movimento da capital. "A Copa é um evento que movimenta muito o nosso setor. Os brasileiros vivem a competição como ninguém e, principalmente durante os jogos do Brasil, os estabelecimentos estarão cheios", prevê.

Ao lado do Estádio Nacional Mané Garrincha, o complexo gastronômico Mané Mercado estruturou uma programação especial para a Copa do Mundo. O local contará com o Espaço Panini para troca de figurinhas e venda de álbuns, além de cerca de 15 telas espalhadas por todo o ambiente e música ao vivo nos dias de jogo da Seleção. A expectativa de crescimento em relação à última copa é de 25% a 30%.

"Nossa equipe está preparada para receber um público maior. A gente costuma definir como um carnaval fora de época, pensado em muita alegria e muita ocupação no local", destaca a diretora de comunicação do Mané Mercado, Mariana Frota.

Apesar do primeiro jogo do Brasil acontecer apenas em 13 de junho — contra o Marrocos—, o esquenta da copa no Mané Mercado tem início no último domingo de maio (31). "Vamos transmitir esse último amistoso do jeito que vamos transmitir o restante dos jogos da copa", afirmou.

Mariana Frota: expectativa de crescimento em relação à última copa é de 25% a 30% (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Diante da previsão de casa cheia, Mariana alerta para a necessidade de planejamento. "A disposição das telas permite que os clientes assistam aos jogos de qualquer canto do Mané. Por isso, se a pessoa quiser algum lugar específico, é importante fazer a reserva com antecedência", adverte.

A atmosfera do mercado já começou a mudar, ganhando os tetos decorados com fitas verdes e amarelas. O clima do Mundial também invadiu as cozinhas, onde os restaurantes tiveram a liberdade de criar comidas e bebidas específicas. "Tem opções para todos os gostos", explicou Mariana.

Uma das ações que irá acontecer durante o período da copa é o festival da hamburgada, que já é um clássico do espaço. Entretanto, os hambúrgueres serão em homenagem aos países da copa. "É uma releitura dos pratos que já são servidos pelos restaurantes, mas que possuem um toque novo em homenagem a esses países", ressaltou a diretora de comunicação.

Entre os sanduíches que foram reimaginados, estão os restaurantes Tudo do Porco e Mar Casa, que prepararam pratos em homenagem à Alemanha e Inglaterra, respectivamente. Além dos pratos, o Mané Mercado investiu em seis drinks autorais, com destaque para o Pelé e o Mané. Agora, resta ao comércio e à torcida cruzar os dedos e esperar que o movimento nas caixas registradoras seja acompanhado pelo grito entalado de "É CAMPEÃO!".