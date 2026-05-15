Agências do Trabalhador ofertam 942 vagas de emprego no DF

Além do salário nominal, todos os postos listados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) garantem benefícios aos contratados - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem o atendimento nesta sexta-feira (15/5) com uma oferta de 942 vagas de emprego. O painel de oportunidades abrange diversos níveis de escolaridade e inclui postos que dispensam experiência prévia.

O destaque do dia em termos salariais é o cargo de gerente de loja e supermercado, localizado na Zona Cívico-Administrativa. com salário de R$3.900. Ao todo, cinco vagas estão disponíveis para a função. Embora a empresa exija ensino superior completo, o diferencial deste processo seletivo é a não obrigatoriedade de experiência comprovada na área, facilitando a entrada de recém-formados no mercado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além do salário nominal, todos os postos listados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) garantem benefícios aos contratados. O sistema de intermediação de mão de obra do DF é estruturado para atender tanto o público que busca recolocação quanto aqueles que buscam o primeiro emprego em diferentes regiões administrativas.

Os interessados em concorrer às vagas podem realizar a inscrição de duas formas: presencialmente, em uma das 16 agências do trabalhador espalhadas pelo DF, com funcionamento das 8h às 17h, ou de forma remota. Na modalidade digital, o candidato deve cadastrar e atualizar o currículo por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

A Sedet ressalta a importância de manter o cadastro atualizado mesmo que as vagas do dia não correspondam ao perfil do trabalhador. O sistema opera por meio de cruzamento de dados automatizado, identificando candidatos compatíveis assim que novas demandas são enviadas pelas empresas parceiras.

Para o setor produtivo, a rede também oferece suporte gratuito. Empregadores e empreendedores interessados em ofertar vagas ou utilizar a infraestrutura das agências para entrevistas de seleção podem realizar o cadastro via e-mail (gcv@sedet.df.gov.br) ou pelo Canal do Empregador, disponível no portal oficial da secretaria.