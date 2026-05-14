Sedes-DF publica edital com 1.197 vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil

Mannu Leones

Cebraspe é anunciado como banca examinadora do concurso da Câmara - (crédito: Reprodução)

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) publicou, nesta quinta-feira (14/5), o edital do concurso de 2026. São 1.197 vagas imediatas e 3.591 para cadastro reserva, destinadas aos cargos de Especialista em Assistência Social e Técnico em Assistência Social, de níveis superior e médio, respectivamente.

Especialista em Assistência Social:

634 vagas imediatas e 1.689 para cadastro reserva.

Técnico em Assistência Social:

563 vagas imediatas e 1.902 para cadastro reserva.

O salário inicial para os servidores aprovados varia de R$ 4.320,60 a R$ 6.071,09.

A banca organizadora definida foi o Instituto Quadrix. As inscrições deverão ser feitas entre os dias 9 e 13 de julho, com pagamento de taxa de R$ 84 para nível médio e R$ 113 para nível superior, até o dia 14 de julho. O pedido de isenção da taxa deverá ser realizado entre os dias 27 e 29 de maio.

As avaliações serão divididas em duas etapas. A primeira consiste em provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 6 de setembro, ambas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. A segunda etapa será a avaliação de títulos, destinada especialmente aos cargos de Especialista em Desenvolvimento e Assistência Social.

A prova objetiva contará com cinco opções de resposta em cada questão de múltipla escolha, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, totalizando 100 pontos. De acordo com o edital, serão desclassificados os candidatos que obtiverem menos de 10 pontos na área de conhecimentos gerais, menos de 40 pontos em conhecimentos específicos ou que não estiverem classificados dentro do quantitativo estabelecido para a correção da prova discursiva.

A prova discursiva consistirá na elaboração de um texto de 20 a 30 linhas sobre os objetos de avaliação presentes no edital e referentes à área de conhecimentos específicos.