Autódromo de Brasília terá iluminação para treinos às 5h da manhã

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou, nesta sexta-feira (15/5), que o Autódromo Internacional de Brasília receberá iluminação para garantir mais segurança aos atletas que utilizam o espaço durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. A informação foi divulgada durante o evento de liberação do autódromo para corrida de rua, que passou a receber corredores às sextas-feiras, além dos ciclistas que já frequentam o circuito.

Segundo a governadora, a instalação da iluminação "deve ocorrer ainda nesta semana", afirma. Celina destacou que muitos atletas iniciam os treinos por volta das 5h da manhã e que a medida busca oferecer melhores condições para a prática esportiva no espaço. O autódromo tem sido utilizado por assessorias esportivas e pela população do Distrito Federal como uma alternativa segura para corridas, caminhadas e ciclismo.

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Durante a agenda, Celina Leão ressaltou a importância do autódromo não apenas como equipamento turístico, mas também como espaço voltado ao esporte e à qualidade de vida. A governadora afirmou que o circuito possui características ideais para treinamentos, incluindo percursos planos que permitem atividades de alto rendimento e preparação física de atletas profissionais e amadores.

A chefe do Executivo também compartilhou uma visão pessoal sobre a prática esportiva e afirmou que o esporte é essencial para a saúde física e mental. Segundo ela, "manter uma rotina de atividades ajuda no enfrentamento das dificuldades do cotidiano e contribui para o bem-estar da população". A abertura do autódromo para corredores ocorre após a liberação do espaço para ciclistas e amplia o uso esportivo do local no Distrito Federal.