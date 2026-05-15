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"Ainda não tem notícias", diz Celina sobre pedido de empréstimo ao FGC para o BRB

Na semana passada, a governadora Celina Leão esteve na Faria Lima, em São Paulo, acompanhada do presidente do BRB, Nelson de Souza, para tratar do empréstimo junto ao FGC

Celina Leão compareceu ao evento da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (15/5) - (crédito: Renato Alves / Agência Brasília/Divulgação)
Celina Leão compareceu ao evento da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (15/5) - (crédito: Renato Alves / Agência Brasília/Divulgação)

No dia em que o Banco de Brasília (BRB) recebe R$ 1 bilhão da Quadra Capital pela venda de ativos do Banco Master — de um total de R$ 4 bilhões que devem ser pagos em até 30 dias após o fechamento do negócio—, o Governo do Distrito Federal e o BRB ainda não conseguiram o sim do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ao pedido de empréstimo de R$ 6,6 bilhões. 

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Durante a agenda de assinatura da ordem de serviço para construção da nova sede da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, o Correio perguntou à governadora Celina Leão (PP) se havia novidades em relação ao pedido de empréstimo, ao que ela respondeu: “Não. Ainda não temos notícias”. 

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O empréstimo do FGC é fundamental para tirar o banco estatal da crise financeira e de credibilidade na qual mergulhou após a tentativa de compra do Banco Master e a aquisição de ativos no valor de R$ 21,9 bilhões da instituição paulista, dos quais cerca de R$ 8,8 bilhões são títulos inexistentes ou com alto grau de fraude. 

 

Faria Lima

Na semana passada, Celina Leão e o presidente do BRB, Nelson de Souza, voltaram à Faria Lima — coração financeiro do país em São Paulo — para negociar com o mercado de capitais saídas para honrar os compromissos junto aos clientes e ao Banco Central. 

O BRB se comprometeu a entregar o balanço de 2025 e o parcial deste ano para o BC até o dia 30 deste mês. Antes disso, as contas do banco precisam ser apresentadas aos acionistas. 


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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 15/05/2026 12:55
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