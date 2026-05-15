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Condenado por matar rival no Ceará, faccionado do CV é preso em Valparaíso

Criminoso tem mandado de prisão condenatória em 22 anos por homicídio e organização criminosa

Faccionado foi capturado em Valparaíso - (crédito: PCDF/Divulgação)
Faccionado foi capturado em Valparaíso - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma operação conjunta entre as Polícias Civis do DF e do Ceará resultou na prisão de um faccionado do Comando Vermelho (CV) condenado a 22 anos por homicídio e organização criminosa. Foragido, ele foi capturado em Valparaíso de Goiás na quinta-feira (14/5). 

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A ação foi resultado de um esforço de inteligência entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa (CHPP). Após levantamentos que confirmaram o paradeiro do foragido, a equipe policial da CHPP/PCDF fez a abordagem em frente a uma barbearia nas proximidades da residência do alvo.

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Após as providências legais, o capturado foi conduzido à Carceragem da PCDF onde aguardará pedido de recondução da Justiça do Ceará.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 15/05/2026 14:50
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