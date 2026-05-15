Condenado por matar rival no Ceará, faccionado do CV é preso em Valparaíso

Uma operação conjunta entre as Polícias Civis do DF e do Ceará resultou na prisão de um faccionado do Comando Vermelho (CV) condenado a 22 anos por homicídio e organização criminosa. Foragido, ele foi capturado em Valparaíso de Goiás na quinta-feira (14/5).

A ação foi resultado de um esforço de inteligência entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa (CHPP). Após levantamentos que confirmaram o paradeiro do foragido, a equipe policial da CHPP/PCDF fez a abordagem em frente a uma barbearia nas proximidades da residência do alvo.

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Após as providências legais, o capturado foi conduzido à Carceragem da PCDF onde aguardará pedido de recondução da Justiça do Ceará.