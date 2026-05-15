"Eles precisam de cuidado", diz Celina sobre nova policlínica para policiais

Nova obra visa cuidar da saúde física e emocional dos policiais civis. Com serviços farmacêuticos, fisioterápicos e psicológicos, policlínica no Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal começou a ser construída na primeira semana de maio. Evento no canteiro de obras, realizado na manhã desta sexta-feira (15/5), marca assinatura do Termo de Serviço, com o aval da governadora Celina Leão (PP), para o início oficial da construção.

Segundo o delegado-geral José Werick de Carvalho, a unidade ocupará uma área de 11.000m², com serviços médicos variados, incluindo cuidados odontológicos, além de hidroterapia com piscinas para treinamento e até academia. "Nós esperamos, com essa obra, cuidar do bem-estar dos nossos servidores, para que eles cuidem da sociedade", destacou Carvalho.

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Em seu discurso, a governadora expressou sua felicidade em poder presenciar o projeto ganhando vida, especialmente por que ela esteve presente, em seu período como deputada, na bancada que decidiu entregar a Policlínica à PCDF. "Essa é uma mensagem muito clara para a Polícia Civil: nós nos preocupamos com vocês. Nós queremos que vocês estejam bem, inclusive para poder atender a nossa população", declarou a governadora.

Atualmente, o prazo de conclusão para a obra é dois anos. “Eles também precisam de cuidado. Essa é uma obra muito necessária e será prioridade para nós. Vou lutar para que ela seja concluída em menos tempo”, afirmou ainda a governadora.