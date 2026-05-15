Polícia investiga mensagens de apologia ao nazismo e ameaça a alunos do DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Polícia Civil (PCDF) investiga supostas ameaças proferidas por ao menos quatro alunos do Centro de Ensino Médio Setor Oeste (Cemso) em um grupo de WhatsApp. As mensagens disparadas faziam menção e apologia ao nazismo e ostentavam, segundo informações, uma lista com nomes de estudantes “estupráveis”.

Na noite de quarta-feira (14/5), a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência envolvendo supostas ameaças entre estudantes por meio de aplicativo de mensagens. A equipe conversou com a direção da unidade de ensino, que confirmou a situação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao menos quatro alunos são suspeitos pelo disparo das mensagens. Alunos relataram ao Correio que haveria uma lista com nomes de meninas do Cemso e de outras escolas públicas “estupráveis”. Relataram, ainda, que a situação perdura há um ano. “Esses meninos têm histórico duvidoso. A escola virou um caos”, disparou uma discente.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) informou que acompanha as denúncias e que a unidade escolar adotou imediatamente providências ao tomar conhecimento dos relatos.

“A direção da escola iniciou apuração interna, acionou o Batalhão de Policiamento Escolar e comunicou o caso aos órgãos competentes. Durante as averiguações realizadas pelas forças de segurança, alguns estudantes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para os procedimentos cabíveis. O policiamento na unidade foi reforçado, enquanto os fatos seguem sob apuração das autoridades competentes”, pontuou.

Até o momento, segundo a pasta, não há qualquer indício material que comprove a existência das listas mencionadas. “A SEEDF reforça que acompanha o caso de forma integrada com os órgãos de segurança pública e reafirma o compromisso com a segurança e a proteção da comunidade escolar”, garantiu.