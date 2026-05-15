Vídeo: DF registra chuva em diferentes regiões; confira previsão para o fim de semana

Após um período de calor e seca predominante, o Distrito Federal voltou a registrar chuvas em diversas regiões na tarde desta sexta-feira (15/5).
Registros feitos por moradores mostram chuva fraca em regiões como Asa Sul e Sudoeste. Além disso, Lago Norte, Valparaíso de Goiás e Ceilândia também registraram alguma precipitação.
A última vez que caiu chuva no DF foi na primeira quinzena de abril, quando fortes pancadas foram registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Apesar da chuva, o instituto mostra que o tempo permanecerá estável com altas temperaturas, pouca umidade e poucas chances de chuva. Para este sábado (16/5), o dia deve apresentar temperatura mínima de 16° C e máxima de 28° C. No período da tarde, o céu terá muitas nuvens com pouca possibilidade de chuva isolada. Já no domingo (18/5), a temperatura continua alta com poucas nuvens no céu e baixas chances de chuva.