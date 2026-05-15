Confira aparições recentes de onças no DF

Chamou a atenção o ataque de uma onça-parda a uma menina de oito anos no Santuário Volta da Serra, na Chapada dos Veadeiros, na tarde dessa quinta-feira (15/5). A criança sofreu ferimentos no rosto e recebeu os primeiros socorros no local. No momento, ela é atendida no setor de cirurgia plástica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Logo após o ataque, o felino fugiu. Além desse caso, outras aparições envolvendo o animal surpreenderam os moradores do Distrito Federal recentemente.

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Em abril, uma onça-parda foi atropelada na L4 Norte, próximo à Universidade de Brasília (UnB), depois de ter sido vista circulando desorientada na região. Com o impacto, o animal acabou morrendo. De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), o motorista relatou que a onça pulou para a pista repentinamente, saindo da vegetação ao redor. O condutor disse que não teve tempo para desviar.

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À época, a suspeita foi de que se tratava da mesma onça avistada dias antes por moradores do Lago Norte nas proximidades da QL 13. Um vídeo que mostra o felino circulando viralizou uma semana depois de ter sido gravado por um motorista de aplicativo em 29 de março. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA/PMDF) foi informado e disse que estava mantendo o patrulhamento da região como de costume.

Em junho do ano passado, três onças-pardas foram vistas em uma Área de Preservação Ambiental (APA) entre as chácaras do Núcleo Rural Córrego do Urubu e do Núcleo Rural Ólhos d'Água, no Lago Norte. Uma égua morreu após ser atacada pelos animais dentro de uma fazenda, próximo ao Haras MRZ. Segundo a Polícia Militar Ambiental (BPMA), o cadáver da égua apresentava lesões condizentes com mordidas na região cervical, facial esquerda e perfurações profundas na região traquial.

A BPMA informou que moradores da redondeza relataram que havia um mês estariam desaparecendo galinhas, patos e galinhas d'angola na região. Durante a varredura à procura dos animais, a Polícia Ambiental encontrou marcas de garras em, pelo menos, três árvores nas proximidades, condizentes com garras de grande felino.

Já em março de 2025, uma onça-parda foi capturada em uma chácara no Novo Gama (GO). O felino foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) em cima de uma árvore. Em um primeiro instante, a equipe constatou que o animal estava em boas condições, sem sinais visíveis de ferimentos. No entanto, ela aparentava estar estressada, possivelmente, por ter sido acuada por cães domésticos.

Depois de chamar reforço, foi acionada uma equipe veterinária especializada do Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do DF (Hfaus-DF). O felino foi sedado e colocado em uma gaiola para transporte de animais de grande porte. Enquanto era transportada até o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), a onça passou mal e morreu. O Corpo de Bombeiros não soube informar a causa da morte.

No caso da onça atropelada neste ano, a PMDF explicou que, como consequência de alterações ambientais e da redução do habitat, os animais podem estar em busca de alimento e água ou em deslocamento natural das espécies. No caso de se deparar com esse felino, a recomendação é não se aproximar nem tentar capturá-lo ou persegui-lo.

